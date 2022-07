Yassin Ayoub kiest eieren voor zijn geld en keert terug in Eredivisie

Vrijdag, 22 juli 2022 om 20:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:42

Yassin Ayoub keert terug in de Eredivisie. Excelsior brengt vrijdagavond namelijk naar buiten dat de van Panathinaikos afkomstige middenvelder (28) zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarig contract in Rotterdam. Ayoub stond nog een seizoen onder contract bij de Griekse topclub, dat hem dus eerder laat vertrekken. De kersverse aanwinst van Excelsior trainde onlangs nog even mee bij Fortuna Sittard.

"Voor het middenveld waren wij op zoek naar een speler met ervaring", legt technisch manager Niels van Duinen de komst van Ayoub uit. "Marinus Dijkhuizen (trainer Excelsior, red.) en ik kennen Yassin allebei goed en we zijn met hem in gesprek geraakt. Hij wilde graag terugkeren naar Nederland om zichzelf weer te laten zien aan de voetbalwereld. We hebben meerdere keren met hem gesproken en hem ons verhaal verteld. Hij werd daar enthousiast van omdat hij erin gelooft om samen ergens naartoe te werken."

?? ?????????????????? ?????????????????? ?????????? ???????? ???? ???????????????????????? ???????????? ?????????? ?? De middenvelder komt over van Panathinaikos. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Meer op de website ?? https://t.co/EpLY9nnhE1 ????? #samensterk #Ayoub2024 pic.twitter.com/GJN2Daxsey — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) July 22, 2022

Ayoub had volgens Van Duinen meerdere opties op de zomerse transfermarkt. "Er waren ook andere clubs die hem graag wilden hebben, maar we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen. Uit het vastleggen van Ayoub voor de komende twee seizoenen spreekt onze ambitie om door te bouwen met de club, waarbij wij een optimale combinatie willen creëren van presteren en ontwikkelen", aldus de bestuurder van het naar de Eredivisie gepromoveerde Excelsior. Ayoub is zelf ook blij met zijn terugkeer op de Nederlandse velden.

"Ik heb ook gesprekken gevoerd met andere clubs, maar naar mijn gevoel deed Excelsior er echt alles aan om mij binnen te halen", deelt Ayoub complimenten uit aan zijn nieuwe werkgever. "Ik ben een gevoelsmens en baseer mijn beslissingen dus voor een groot deel daar op. Dat Excelsior zo veel moeite heeft gedaan voor mij, daar sprak voor mij veel vertrouwen uit. Ik vind het fijn om terug te zijn in Nederland en heb veel zin om weer lekker te kunnen voetballen."

Ayoub maakte in zijn jonge jaren deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, al kwam het nimmer tot een definitieve doorbraak in Amsterdam. De middenvelder maakte later bij FC Utrecht pas echt naam en na 171 duels voor die club volgde medio 2018 de overstap naar Feyenoord. Ayoub moest het in De Kuip voornamelijk doen met invalbeurten en in januari 2020 volgde de transfervrije overstap richting Panathinaikos. In Griekse dienst schopte hij het tot slechts achttien optredens in de hoofdmacht. Na een periode in het tweede elftal kiest de voormalig Feyenoorder nu dus voor een nieuwe en frisse start bij Excelsior.