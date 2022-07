Van Bronckhorst vindt bij Liverpool vervanger van door Ajax begeerde Bassey

Dinsdag, 19 juli 2022 om 21:54 • Mart van Mourik

Rangers heeft zich versterkt met Ben Davies, zo meldt de club dinsdagavond via de officiële kanalen. De centrumverdediger komt voor een bedrag van circa 3,5 miljoen euro plus ruim een miljoen euro aan bonussen over van Liverpool. Davies, die gezien wordt als de vervanger van Calvin Bassey, heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2026 aan de club bindt.

Davies werd door Liverpool in Februari 2021 voor ruim 1,8 miljoen euro overgenomen van Preston North End. De linksbenige centrumverdediger kwam echter niet voor in de plannen van manager Jürgen Klopp, die hem afgelopen seizoen al op huurbasis bij Sheffield United stalde. Namens the Blades, die hun competitiewedstrijden afwerken in de Championship, kwam Davies afgelopen voetbaljaargang tot 22 duels.

?? #RangersFC are delighted to announce the signing of Ben Davies from @LFC on a 4-year contract. — Rangers Football Club (@RangersFC) July 19, 2022

“Ik kijk er erg naar uit om bij Rangers te beginnen en ik zie het als een stap vooruit in mijn carrière”, reageert Davies via de clubsite van de Schotten. Ook manager Giovanni van Bronckhorst kijkt uit naar de samenwerking met de zesde versterking van de huidige transferperiode. “Ik ben ontzettend blij dat hij naar onze club is gekomen. Het is een sterke verdediger met goede kwaliteiten die ons nog meer opties biedt in die zone.”

Met het aantrekken van Davies wordt er voorgesorteerd op het aanstaande vertrek van Bassey. De Amsterdammers staan op het punt om ook de komst van de centrale verdediger af te ronden, zo meldde Fabrizio Romano afgelopen weekend. De 22-jarige Bassey zal overkomen voor een bedrag van 22 miljoen euro exclusief 5 miljoen euro aan bonussen.