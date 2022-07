José Mourinho schittert met nieuwe zelfverheerlijkende tatoeage

Zondag, 17 juli 2022 om 21:35 • Wessel Antes

José Mourinho heeft zich in de media met enige regelmaat uitgelaten over zijn gewonnen Europese prijzen, maar zondag plaatst hij een wel heel bijzondere foto op zijn Instagram. De manager van AS Roma heeft een tatoeage laten zetten met de bekers van de Champions League, Europa League en Conference League. De Portugees heeft de gewonnen prijzen vereeuwigd op zijn rechterbovenarm. Vooralsnog is Mourinho de enige trainer die al deze Europese prijzen wist te winnen. De Portugees won de Champions League met FC Porto en Internazionale. De Europa League wist hij te winnen met Porto en Manchester United. In het afgelopen seizoen won Mourinho de Conference League met Roma ten koste van Feyenoord.

Eerder plaatste Mourinho al een design van de tatoeage met een uitleg erbij. "Dit is mijn tatoeage. De vreugde van het Romeinse volk heeft me ertoe aangezet. Ik wilde iets bijzonders, iets waarmee ik alle clubs kon eren waarmee ik Europese competities heb gewonnen. Tegelijkertijd wilde ik een unieke tatoeage, eentje die, tot dusver, alleen ik kan hebben. Alberto (tatoeëerder, red.) liet me wat opties zien. Ik paste een paar details aan. Hier is mijn tatoeage", aldus Mourinho. De Portugese manager lijkt niet meer stuk te kunnen bij de Roma-aanhang na het zetten van deze tatoeage. De fans zijn lovend over zijn actie, zo valt in de reacties te lezen.