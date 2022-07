Preview met Unibet: Krijgt de Engelse titelrace weer krankzinnige apotheose?

Zondag, 17 juli 2022 om 16:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:31

Manchester City leek de landstitel afgelopen seizoen op de slotdag te verspelen. Een 0-2 achterstand tegen Aston Villa echter werd binnen no time weggepoetst en de 3-2 overwinning was voldoende voor een groot kampioensfeest in het Etihad Stadium. Een grote domper voor Liverpool, dat wederom genoegen moest nemen met de tweede plaats in de Premier League. Beide grootmachten lijken ook komend seizoen de dienst te gaan uitmaken in Engeland, of weet bijvoorbeeld Chelsea voor een daverende verrassing te zorgen in de titelrace? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Premier League-seizoen 2022/23.

Voor Manchester City was het alweer het zesde kampioenschap in tien jaar tijd, en de vierde landstitel sinds de komst van manager Josep Guardiola medio 2016. Om Liverpool opnieuw voor te kunnen blijven werd Erling Braut Haaland voor zestig miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund. Daarnaast werd het middenveld versterkt met Kalvin Phillips, die bij Leeds United uitgroeide tot volwaardig international van Engeland. Aan de andere kant koos Gabriel Jesus voor een nieuwe uitdaging bij Arsenal, terwijl ook linksback Oleksandr Zinchenko op weg lijkt naar de club uit Noord-Londen. Guardiola beschikt al met al opnieuw over een zeer sterke selectie, wat de Spaanse coach de zo gewenste eindzege in de Champions League moet opleveren.

Voor Liverpool, winnaar van de FA Cup en EFL Cup, eindigde afgelopen seizoen in mineur. The Reds grepen naast de Engelse landstitel en in de finale van de Champions League bleek Real Madrid met 0-1 te sterk. Manager Jürgen Klopp heeft de teleurstelling achter zich gelaten door de blik te richten op de nieuwe jaargang in Engeland. De Duitse keuzeheer keek met genoegen toe hoe publiekslieveling Mohamed Salah zijn contract op Anfield verlengde tot medio 2025. Tevens voegde Klopp Darwin Núñez voor 75 miljoen euro toe aan zijn selectie, een bedrag dat door bonussen de 100 miljoen kan bereiken. Aan de topschutter uit Uruguay de taak om de strijd aan te binden met Haaland wat betreft de topscorerstitel in de Premier League.

Chelsea was begin vorig seizoen in topvorm en het elftal van manager Thomas Tuchel mocht zichzelf hierdoor enige tijd koploper in de Premier League noemen. Desondanks eindigde de Champions League-winnaar van 2021 uiteindelijk ver achter kampioen Manchester City en achtervolger Liverpool. Tuchel heeft inmiddels afscheid genomen van Romelu Lukaku, die na een uiterst moeizaam jaar op Stamford Bridge terugkeerde bij Internazionale. Daar tegenover staat de komst van Raheem Sterling, voor ruim zestig miljoen euro overgenomen van Manchester City. De ambities kregen verder vorm door het aantrekken van de door Juventus en Barcelona begeerde Kalidou Koulibaly. Voor de van Napoli afkomstige verdediger werd bijna veertig miljoen euro neergelegd door Chelsea. Een verdedigende impuls was ook nodig na het vertrek van Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Andreas Christensen (Barcelona).

