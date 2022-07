Mvogo neemt afscheid van ‘PSV-familie’ en tekent bij nieuwe club

Woensdag, 13 juli 2022 om 21:25 • Wessel Antes

Yvon Mvogo speelt de komende twee seizoenen voor het Franse Lorient. De Zwitserse doelman vertrekt definitief bij RB Leipzig, dat hem de afgelopen twee jaar verhuurde aan PSV. De Ligue 1-club bevestigt de transfer woensdagavond via de officiële kanalen. Via social media neemt Mvogo afscheid van zijn ‘PSV-familie’.

Lorient werd in het afgelopen seizoen zestiende in de Ligue 1. Bij de Franse club gaat Mvogo concurreren met Paul Nardi, Matthieu Dreyer en Teddy Bartouche. Lorient speelt inmiddels alweer drie seizoenen op het hoogste niveau in Frankrijk. Handhaving lijkt ook aankomend seizoen weer de doelstelling te zijn voor de Franse laagvlieger. Na het vertrek van Mvogo wist de Eindhovense club zelf toe te slaan met een keeper uit de Ligue 1. Walter Benitez kwam over van OGC Nice.

Mvogo kende de afgelopen periode een sterk einde na zijn matige start in Eindhoven. Vanaf begin april was de Zwitser weer eerste keus bij PSV, ten koste van Joël Drommel. Hij keepte een aantal sterke wedstrijden, waaronder de finale van de KNVB-beker. In totaal keepte Mvogo 54 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 17 keer de nul hield en 63 tegentreffers moest incasseren. Voor Leipzig kwam Mvogo in totaal slechts negentien duels in actie.

Via social media neemt Mvogo enkel afscheid van PSV. “Lieve PSV-familie, Het was een eer om dit shirt te dragen. Het was me een waar genoegen om voor jullie te spelen. Het was geweldig om altijd jullie support te krijgen. Het deed me plezier om Eindhoven mijn thuis te noemen. Om al deze dingen ben ik voor altijd dankbaar. Ik zal jullie nooit vergeten.” Opvallend genoeg nam Mvogo tot dusver nog geen afscheid van Leipzig, de club waar hij ook een aantal jaar onder contract stond.