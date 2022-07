André Onana levert grote bijdrage aan vierde goal in oefenduel Internazionale

Internazionale heeft het tweede oefenduel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was dinsdagavond met 1-4 te sterk voor het Zwitserse Lugano. Een belangrijke rol was weggelegd voor doelman André Onana, die als wisselspeler begon maar direct na rust binnen de lijnen kwam voor Samir Handanovic. De Kameroener leverde met een verre uittrap een belangrijke bijdrage aan de 0-4, maar de sluitpost leek niet vrijuit te gaan bij de tegentreffer.

Het was geen grote verrassing dat Onana zijn collega-doelman voor zich moest dulden in de vriendschappelijke wedstrijd. Inzaghi gaf op de eerste persconferentie al aan dat Handanovic voorlopig de voorkeur krijgt onder de lat en dat de voormalig Ajacied naar Inter gehaald is ‘met het oog op de toekomst’. Verder kreeg Romelu Lukaku net als in de oefenwedstrijd tegen FC Milanese (10-0) speelminuten, al wist hij ditmaal niet tot scoren te komen. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij waren niet van de partij.

I Nerazzurri begonnen voortvarend aan de wedstrijd, daar het scorebord na drie speelminuten reeds een 0-1 tussenstand aangaf. Het was Danilo D'Ambrosio die na een corner van Kristjan Asllani de openingstreffer verzorgde. De voorsprong werd na ruim een kwartier spelen verdubbeld door Lautaro Martínez, die van dichtbij eenvoudigerwijs kon intikken: 0-2. In de 46ste speelminuut kwam Onana binnen de lijnen.

Inter was ook in het tweede bedrijf de bovenliggende partij en bouwde de score na een uur spelen verder uit. Invaller Joaquín Correa rondde op aangeven van Matteo Darmian op koelbloedige wijze af: 0-3. Bij de vierde treffer was een belangrijke rol weggelegd voor Onana, die met een verre uittrap Correa bediende. De buitenspeler kapte naar binnen en bracht Martínez in de gelegenheid om zijn tweede van de avond aan te tekenen. Het slotakkoord werd gespeeld door Lugano. Na een carambole voor het doel van Onana schoot Alessandro Casciato van dichtbij raak: 1-4.