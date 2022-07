PSV profiteert definitief van uitgaande transfer bij Manchester United

Maandag, 11 juli 2022 om 18:01 • Wessel Antes • Laatste update: 18:04

Andreas Pereira speelt de komende vier seizoenen voor Fulham, zo bevestigt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige Braziliaan komt over van Manchester United, dat circa 11,5 miljoen euro ontvangt voor de middenvelder. Daarnaast kunnen The Red Devils bij goede prestaties van Pereira nog zo’n 3,5 miljoen euro extra verdienen. Ook PSV profiteert mee van de transfer en heeft recht op een opleidingsvergoeding van één procent.

Pereira verliet de jeugdopleiding van PSV op zestienjarige leeftijd voor een avontuur bij Manchester United. In de hoofdmacht van the Red Devils kwam de Braziliaan in totaal tot 75 officiële duels waarin hij 4 keer wist te scoren. Na uitleenbeurten aan Granada, Valencia, Lazio en Flamengo heeft Pereira Manchester nu definitief verlaten. De middenvelder stond de afgelopen weken al niet meer op het trainingsveld bij het United van Erik ten Hag.

Afgelopen seizoen speelde Pereira op huurbasis voor Flamengo, waar hij uitgroeide tot een vaste basiskracht. Twee weken geleden speelde hij nog een cruciale rol in de achtste finale van de Copa Libertadores, daar hij met een fraaie uithaal van grote afstand het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Deportes Tolima verzorgde (0-1). Het was direct het laatste kunststukje van Pereira, wiens huurcontract doorliep tot 30 juni. In Manchester beschikte de aanvallend ingestelde middenvelder over een verbintenis tot medio 2023.

Pereira is tevreden over de kans die hij krijgt in Londen, zo laat hij weten via de clubwebsite. “Ik ben erg blij om hier te zijn en kan niet wachten om het seizoen te beginnen bij Fulham. Ik wil de club helpen naar het niveau waar Fulham hoort. Ik heb veel met manager Marcos Silva gesproken en hij heeft me overtuigd.” Mede-eigenaar Tony Khan is blij met de komst van Pereira. “We geloven erin dat Pereira een belangrijk onderdeel kan worden in het elftal en doen er alles aan om onze terugkeer in de Premier League succesvol te laten worden.”