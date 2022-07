Bergwijn geeft tijdens keuring Ajax uitleg over speciale tijden 10.39 en 20.17

Zondag, 10 juli 2022 om 20:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:42

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Steven Bergwijn is afgelopen vrijdag door Ajax officieel aangekondigd als nieuwe aanwinst. Enkele dagen na de bekendmaking delen de Amsterdammers beelden op social media van een deel van de medische keuring van de aanvaller. Voor de camera vertelt Bergwijn over de tatoeages en legt hij desgevraagd uit welke vereeuwigingen op zijn lichaam de mooiste betekenis hebben. "Dan ga ik toch voor die geboortetijden van mijn kinderen", zegt de vleugelspits wijzend naar de tijden 10.39 (buik) en 20.17 (bovenbeen).