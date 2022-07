Van 't Schip onthult waarom Blind en Klaassen zó snel terug zijn bij Ajax

Zaterdag, 9 juli 2022 om 15:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:27

Daley Blind en Davy Klaassen zijn op eigen initiatief eerder teruggekeerd van vakantie. De twee Oranje-internationals van Ajax maakten zaterdagmiddag verrassend hun opwachting in de basisopstelling voor het oefenduel met Lokomotiva Zagreb. John van 't Schip, analist bij Ziggo Sport, denkt dat Blind en Klaassen zich zo optimaal willen voorbereiden op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.

"Ze zijn op eigen initiatief maandag al gestart aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, in plaats van woensdag, zoals gepland", weet Van 't Schip. "Wat dat zegt? Misschien hebben de vrouwen gezegd dat ze wel weer mochten gaan trainen, of dat ze zelf graag weer wilden. Ik denk het laatste, want het zijn liefhebbers. Het geeft aan dat ze gretig zijn en dat ze graag weer erbij willen zijn."

De overige internationals van Ajax zitten zaterdag nog niet bij de wedstrijdselectie. "Misschien geeft het ook aan dat Blind en Klaassen heel goed hun eigen lichaam kennen. En dat ze weten: als we iets eerder beginnen kunnen we alvast 45 minuten meespelen, want op 30 juli staat er toch een belangrijke wedstrijd op het programma (de Johan Cruijff Schaal, red.). Ik denk dat ze daar ook weloverwogen over na hebben gedacht." Blind en Klaassen werden in de rust gewisseld.

Van 't Schip verwacht dit seizoen met name voor Klaassen een flinke concurrentiestrijd. "Op het middenveld verwacht ik een grote strijd: hoe gaat de nummer 10-positie ingevuld worden, met Klaassen en Steven Berghuis? Gaat een van twee een plek naar achter? Daar zijn nog wel wat opties. De vraag is ook wat er nog bij komt. Daar zijn best wat plekken om voor te vechten."