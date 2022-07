Cambuur doet zaken met Everton en strikt doelman die in CL tegen Ajax keepte

Vrijdag, 8 juli 2022 om 22:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

SC Cambuur heeft zich versterkt met João Virgínia, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 22-jarige doelman komt op huurbasis over van Everton en staat voor een seizoen onder de lat bij Cambuur. De Portugees wordt in Leeuwarden de opvolger van de vertrokken Sonny Stevens, die geen akkoord wist te bereiken over een contractverlenging bij de club.

Technisch manager Foeke Booy laat via de clubsite weten erg verheugd te zijn met de komst van Virgínia. “Het is geen geheim dat we op zoek waren naar een doelman en met João hebben we die zeker gevonden. Ondanks zijn relatief jonge leeftijd is hij al heel volwassen, is het een fijne persoonlijkheid en beschikt hij bovendien al over de nodige ervaring op het allerhoogste niveau. Hij past ook bij onze manier van spelen, dus we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen. Het heeft even wat tijd gekost, maar we zijn zeer tevreden met dit resultaat.”

Volgens Booy kon Virigínia rekenen op belangstelling van vele clubs, maar leek Cambuur hem uiteindelijke de beste optie. Via de jeugd van Benfica en Arsenal maakte Virginia in 2018 de overstap naar Everton, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan Sporting Portugal. Voor de Portugese grootmacht kwam hij acht keer in actie (vier clean sheets) en debuteerde hij onder meer in de Champions League in de uitwedstrijd tegen Ajax.

Onder de lat zal Virgínia voorlopig de voorkeur krijgen boven Robbin Ruiter, die momenteel meetraint in Leeuwarden. Verder keerden Sam Hendriks en Remco Balk terug bij Cambuur na hun huurperiodes bij respectievelijk De Graafschap en FC Utrecht, terwijl Silvester van der Water voor een bedrag van circa 750.000 euro definitief werd overgenomen van Orlando City.