FC Utrecht en Adam Maher maken beiden financiële klapper met transfer

Vrijdag, 8 juli 2022 om 16:58 • Laatste update: 17:04

Adam Maher maakt een lucratieve transfer naar het Midden-Oosten, zo weet Voetbal International. De 28-jarige middenvelder van FC Utrecht stapt voor 'een flinke transfersom' over naar Damac in Saudi-Arabië. Hoewel het exacte bedrag onbekend is, weet het weekblad dat de Domstedelingen in hun nopjes zijn met de deal.

Dat heeft alles te maken met het contract van Maher in Utrecht, dat nog slechts één jaar doorliep. De controlerende middenvelder maakte intern kenbaar deze zomer graag een buitenlands avontuur aan te gaan. Maher slaat daarbij ook financieel een enorme slag. Bij Damac komt de voormalig PSV'er terecht bij de nummer vijf van het onlangs afgelopen seizoen in de Saudi-Arabische competitie.

Henk Fraser, die sinds dit seizoen voor de spelersgroep staat in FC Utrecht, had onlangs nog kleine hoop op een langer verblijf van Maher. "Ik vind Adam een fantastische speler", aldus Fraser tegenover VI. "Ik hoop dat hij blijft. Maar ik snap ook wat er speelt. Hij speelt hier al een tijdje, heeft nog steeds een droom en een zekere leeftijd."

Utrecht anticipeerde al op het vertrek van Maher door Go Ahead Eagles-aanvoerder Luuk Brouwers voor iets minder dan een miljoen euro binnen te halen. FC Utrecht kijkt al met al terug op een zeer succesvolle samenwerking met Maher, die drie jaar geleden transfervrij werd binnengehaald. De vijfvoudig Oranje-international was in de Domstad seizoenenlang een stabiele factor en sluit af met 91 wedstrijden voor de club op de teller (9 goals en 14 assists).