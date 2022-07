Kuijt blijft bij ADO doorbouwen op Feyenoord-verleden en strikt middenvelder

Vrijdag, 8 juli 2022 om 11:56 • Wessel Antes

Jordy Wehrmann gaat op huurbasis voor ADO Den Haag spelen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdag. Wehrmann wordt voor een seizoen gehuurd van FC Luzern. De 23-jarige middenvelder zat in het afgelopen seizoen vaak op de bank in Zwitserland.

Wehrmann is een geboren Hagenees en kent de regio goed. Hij speelde in de jeugd van amateurclub SVH, maar werd al op jonge leeftijd opgepikt door Feyenoord. Na een verhuurperiode bij FC Dordrecht maakte de middenvelder in oktober 2020 zijn debuut voor Feyenoord tegen RKC Waalwijk. In totaal speelde hij negen officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wehrmann werd eerst een half jaar verhuurd aan Luzern. Hij won direct de nationale beker met de club. Daarna namen de Zwitsers hem definitief over van Feyenoord. Nadat Luzern in het afgelopen seizoen van trainer wisselde kwam Wehrmann steeds minder aan spelen toe. In totaal speelde hij 45 officiële wedstrijden voor Luzern waarin hij 2 keer scoorde. Verder gaf Wehrmann een assist.

Kuijt is zeker geen onbekende voor de controleur. Wehrmann maakte hem al mee als trainer in de jeugd bij Feyenoord. Tegenover het Zwitserse medium Zentralplus liet Wehrmann zich vorig jaar uit over de kersverse hoofdtrainer van ADO. "Kuijt en Van Persie belichaamden bij Feyenoord precies die arbeidersmentaliteit. Zowel op als buiten het veld waren het geweldige rolmodellen voor mij. Ik heb nog steeds regelmatig contact met van Persie." De verwachting is dat de Haagse club Wehrmann aanstaande maandag zal presenteren.