Club Brugge-verdediger drie duels geschorst na krankzinnige actie in oefenduel

Dinsdag, 5 juli 2022 om 10:34 • Wessel Antes • Laatste update: 11:17

Club Brugge speelt de voorbereiding op het nieuwe seizoen verder zonder Stanley Nsoki. De talentvolle Franse verdediger kreeg in de oefenwedstrijd tegen Beerschot (2-1 winst) rood nadat hij een bizarre kopstoot gaf aan Thibo Baeten. Nsoki werd woest na een felle tackle van Baeten, die wordt gehuurd van NEC. De Belgische voetbalbond schorst hem voor drie wedstrijden.

Het voorval vond al na acht minuten plaats tijdens de oefenwedstrijd. Nadat keeper Nick Shinton een schot van Baeten wist te pareren, pikte Nsoki de bal op om het gevaar weg te werken. Op dat moment werd hij van achteren onderuit gehaald door Baeten. Nsoki stormde direct op de NEC-huurling af om revanche te nemen met een kopstoot. Daarna mocht hij direct met rood vertrekken. Club wist het oefenduel nog wel met 2-1 te winnen.

Hierdoor mist Nsoki niet alleen twee oefenwedstrijden tegen FC Kopenhagen en FC Utrecht, maar ook het Supercup-duel tegen KAA Gent. Pas tijdens de start van de competitie, op 24 juli thuis tegen KRC Genk is Nsoki weer van de partij. Daarnaast blijft er een voorwaardelijke schorsing van een duel openstaan. Ook kreeg de Fransman een boete van 3500 euro voor de kopstoot.

Nsoki kwam in de zomer van 2021 voor ruim zes miljoen euro over van OGC Nice. In Frankrijk stond de 23-jarige verdediger tijdens zijn jeugd te boek als groot talent. Hij speelde zestien officiële wedstrijden in het eerste van PSG en kwam tot 44 duels bij Nice. In het afgelopen seizoen kwam hij veertig keer in actie voor Club Brugge. De centrale verdediger kan ook als linksback uit de voeten.