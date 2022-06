Frank Arnesen moet taken bij Feyenoord alsnog tijdelijk neerleggen

Donderdag, 30 juni 2022 om 16:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:15

Frank Arnesen legt op doktersadvies zijn taken neer als technisch directeur van Feyenoord. De Deen kampt al langere tijd met een bacteriële infectie in zijn knie en leek de afgelopen weken op de weg terug naar herstel. Een terugslag noopt Arnesen nu echter om tijdelijk te stoppen bij Feyenoord. "Ik doe tijdelijk een stapje terug", zegt Arnesen op de clubwebsite. Algemeen directeur Dennis te Kloese zal zich nog nadrukkelijker met het transferbeleid gaan bemoeien.

Sportmarketeer Chris Woerts maakte begin juni al melding van de kwetsuur. "Ja, grote paniek, want Frank Arnesen heeft een bacteriële infectie", vertelde Woerts bij Vandaag Inside. "Dat was al bij de Conference League-finale in Tirana (1-0 verlies tegen AS Roma, red.). Daar had hij al een knie zo groot als een ballon. Hij is toch naar Tirana gegaan en heeft toch nog een aantal dingen gedaan. De bacterie is in zijn lichaam geslagen en hij moet tot september minimaal aan een kuur met penicilline. Hij is aan zijn huis gekluisterd. Hij gaat af en toe naar de club, maar kan weinig doen. Hij moet vervangen worden. Dat is wel een probleem voor Feyenoord, want het is de belangrijkste periode van het jaar." Arnesen vertelde later dat het verhaal van Woerts overtrokken was en werkte door, maar moet daar nu op terugkomen.

Te Kloese geeft op de clubwebsite tekst en uitleg. "De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren", aldus de algemeen directeur. "Voor hem is het nu essentieel om zijn rust te pakken, zodat hij zich volledig op zijn herstel kan richten. Franks gezondheid is het allerbelangrijkste. We hopen daarom dat hij zo snel mogelijk weer de oude is."

"De komende periode gaan we op voetbaltechnisch gebied door op de al ingeslagen weg", aldus Te Kloese. "Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen."