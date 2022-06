Transfers Keuken Kampioen Divisie 2022/23: de laatste bevestigde deals

Dinsdag, 28 juni 2022 om 21:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:18

Niet alleen op het hoogste niveau vinden wisselingen van de wacht plaats. Ook een verdieping beneden de Eredivisie smachten clubs ernaar zichzelf op optimale oorlogssterkte te krijgen in de jacht op promotie. De zomerse transferperiode, die dit kalenderjaar loopt van vrijdag 10 juni tot donderdag 1 september, biedt daar gelegenheid toe. In dit artikel vind je zowel de meest recente transfers als een overzicht van alle clubwisselingen op het een-na-hoogste niveau in Nederland: de Keuken Kampioen Divisie.

De laatste transfers in de KKD

Gylermo Siereveld (van NAC Breda naar ADO Den Haag)

Lucas Woudenberg (van sc Heerenveen naar Willem II)

Derrick Köhn (van Willem II naar Hannover 96)

Faïz Mattoir (van AC Ajaccio naar Almere City)

Anass Najah (van Akritas Chlorakas naar Telstar)

Anthony Limbombe (was clubloos, naar Almere City)

Elso Brito (van Wigry Suwalki naar FC Dordrecht)

Moussa Sanoh (van CS Mioveni naar FC Eindhoven)

34-voudig Oranje-international Daryl Janmaat beëindigde op 32-jarige leeftijd zijn spelerscarrière en gaat aan de slag als technisch manager bij ADO Den Haag.

ADO Den Haag

Nieuw

Max de Waal (Ajax, huur)

Nick Broekhuizen (doorgeschoven van Jong ADO Den Haag)

Daryl Werker (Roda JC Kerkrade, transfervrij)

Gylermo Siereveld (NAC Breda, transfervrij)

Weg

Youri Schoonderwaldt (Sparta Rotterdam)

Samy Bourard (Hapoel Hadera)

Hervé Matthys (Beerschot)

Benjamin Reemst (FC Dordrecht)

Sem Steijn (FC Twente)

Daryl Janmaat (gestopt)

Ricardo Kishna (transfervrij)

Eljero Elia (transfervrij)

Robert Zwinkels (transfervrij)

Jamal Amofa (transfervrij)

Gregor Breinburg (transfervrij)

Jonathan Mulder (transfervrij)

Cain Seedorf (transfervrij)

Yayha Boussakou (transfervrij)

Alessandro Damen (Spakenburg, was gehuurd van Heracles Almelo)

Felipe Pires (SK Dnipro-1, einde huur)

David Puclin (Vorskla Poltava, einde huur)

Almere City

Nieuw

Pascu (FC Dordrecht, transfervrij)

Faíz Mattoir (AC Ajaccio, transfervrij)

Anthony Limbombe (clubloos)

Weg

Bram van Vlerken (Helmond Sport, transfervrij)

Anass Ahannach (FC Den Bosch, transfervrij)

Daniël Breedijk (Helmond Sport, transfervrij)

Steve Tunga (transfervrij)

Oussama Bouyaghlafen (transfervrij)

Thijs van Leeuwen (FC Twente, einde huur)

Siem de Jong kan komend seizoen zijn debuut maken voor De Graafschap, de club waar hij tussen 2001 en 2005 ook al zijn jeugdopleiding genoot.

De Graafschap

Nieuw

Siem de Jong (sc Heerenveen, transfervrij)

Alexander Büttner (RKC Waalwijk, transfervrij)

Rio Hillen (Jong Ajax, transfervrij)

Jan Lammers (TOP Oss, transfervrij)

Lion Kaak (TOP Oss, transfervrij)

Robin Schouten (SönderjyskE, huur)

Xandro Schenk (Vendsyssel FF)

Jim van der Logt (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Joran Hardeman (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Maas Willemsen (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Sisqo Lever (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Levi Schoppema (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Anis Yadir (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Pim Lukassen (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Ezra van der Heiden (doorgeschoven van Jong De Graafschap)

Weg

Danny Verbeek (FC Den Bosch, transfervrij)

Joey Konings (FC Den Bosch, transfervrij)

Julian Lelieveld (RKC Waalwijk, transfervrij)

Rick Dekker (TOP Oss, transfervrij)

Elmo Lieftink (Helmond Sport, transfervrij)

Milan Hilderink (TOP Oss, huur)

Ted van de Pavert (transfervrij)

Johnatan Opoku (transfervrij)

Thomas Kleinpenning (transfervrij)

Jonathan Vergara Berrio (transfervrij)

Guus Vaags (transfervrij)

Ebbe Wenting (transfervrij)

Nick van den Dam (transfervrij)

Sam Hendriks (SC Cambuur, einde huur)

FC Den Bosch

Nieuw

Asier Córdoba (SD Logroñés, transfervrij)

Joey Konings (De Graafschap, transfervrij)

Danny Verbeek (De Graafschap, transfervrij)

Anass Ahannach (Almere City, transfervrij)

Timo Regouin (Jong Willem II, transfervrij)

Weg

Gijs Schalks (De Treffers, transfervrij)

Linus Zimmer (1. FC Lokomotive Leipzig, transfervrij)

Soufyan Ahannach (Al-Arabi, transfervrij)

Kevin Felida (RKC Waalwijk, transfervrij)

Torino Hunte (transfervrij)

Djumaney Burnet (transfervrij)

Barry Maguire (transfervrij)

Mike van Beijnen (Fortuna Sittard, einde huur)

Terrence Douglas (Jong Ajax, einde huur)

Nikolaj Möller (Arsenal Onder 23, einde huur)

Jeremy Cijntje (Heracles Almelo, einde huur)

Preben Stiers (KV Oostende Onder 21, einde huur)

Mohamed Berte (KV Oostende Onder 21, einde huur)

FC Dordrecht

Nieuw

Elso Brito (Wigry Suwalki, transfervrij)

Malhory Noc (US Boulogne, transfervrij)

Benjamin Reemst (ADO Den Haag, transfervrij)

Levi de Wilde (Jong sc Heerenveen, transfervrij)

Pepijn Doesburg (Sparta Rotterdam, transfervrij)

Weg

Jurian Hobbel (SteDoCo, transfervrij)

Joey Koorevaar (Jong Sparta Rotterdam, transfervrij)

Pascu (Almere City, transfervrij)

Tim Hölscher (transfervrij)

Christian Conteh (Feyenoord, einde huur)

Ersin Zehir (Antalyaspor, einde huur)

Seydine N'Diaye (Göztepe, einde huur)

FC Eindhoven

Nieuw

Pjotr Kestens (NAC Breda, transfervrij)

Moussa Sanoh (CS Mioveni, transfervrij)

Sven van Doorm (Telstar, transfervrij)

Yassine Azzagari (NAC Breda, transfervrij)

Willem de Groot (NEC Onder 17)

Weg

Charles-Andreas Brym (Sparta Rotterdam)

Valentino Vermeulen (Borussia Dortmund Onder 23)

Jort van der Sande (NAC Breda, transfervrij)

Dave de Meij (Blauw Geel'38, transfervrij)

Jens van Son (gestopt)

Joey Sleegers (transfervrij)

Barnabás Rácz (transfervrij)

Matthias Verreth (transfervrij)

Helmond Sport

Nieuw

David Mistrafovic (FC Luzern)

Wassim Essanoussi (VVV-Venlo)

Martijn Kaars (FC Volendam)

Bram van Vlerken (Almere City, transfervrij)

Daniël Breedijk (Almere City, transfervrij)

Elmo Lieftink (De Graafschap, transfervrij)

Marcus Scholten (Jong Sparta Rotterdam, transfervrij)

Gabriël Çulhaci (Jong FC Utrecht, transfervrij)

Flor van den Eynden (KV Mechelen Onder 21, transfervrij)

Weg

Jessy Hendrikx (FC Esperanza Pelt, transfervrij)

Boyd Reith (Roda JC Kerkrade, transfervrij)

Dylan Seys (transfervrij)

Dean van der Sluijs (transfervrij)

Amoros Nshimirimana (transfervrij)

Paul Fosu-Mensah (transfervrij)

Ilias Breugelmans (OH Leuven, was gehuurd van KV Mechelen)

Maxime de Bie (Lierse SK, was gehuurd van KV Mechelen)

Thomas Beekman (TOP Oss, was gehuurd van NEC)

Aaron Bastiaans (VVV-Venlo, einde huur)

Kevin Bukusu (NEC, einde huur)

Lucas Defise (Union Saint-Gilloise Onder 21, einde huur)

Michael Brouwer stond afgelopen seizoen in elk duel onder de lat bij KKD-kampioen FC Emmen en lijkt de gedroomde opvolger voor Janis Blaswich, die transfervrij naar RB Leipzig vertrekt.

Heracles Almelo

Nieuw

Michael Brouwer (FC Emmen, einde huur)

Weg

Delano Burgzorg (FSV Mainz 05)

Janis Blaswich (RB Leipzig, transfervrij)

Mats Knoester (Ferencváros, transfervrij)

Adrian Szöke (Diósgyör, transfervrij)

Alessandro Damen (Spakenburg, transfervrij)

Jeremy Cijntje (transfervrij)

Elias Oubella (transfervrij)

Rohat Agca (transfervrij)

Jong Ajax

Nieuw

Julian Brandes (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Tom de Graaff (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Sten Kremers (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Jay Enem (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Jaydon Banel (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Eskild Dall (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Jeppe Kjaer (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Olivier Aertssen (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Mateja Milovanovic (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Diyae Jermoumi (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Tristan Gooijer (doorgeschoven van Ajax Onder 18)

Victor Jensen (Rosenborg BK, einde huur)

Giovanni (Telstar, einde huur)

Terrence Douglas (FC Den Bosch, einde huur)

Weg

Liam van Gelderen (FC Groningen)

Enric Llansana (Go Ahead Eagles)

Calvin Raatsie (FC Utrecht, transfervrij)

Rio Hillen (De Graafschap, transfervrij)

Nordin Musampa (FC Groningen, transfervrij)

Gibson Yah (Jong FC Utrecht, transfervrij)

Steven van der Sloot (Schalke 04 II, transfervrij)

Joey Roggeveen (transfervrij)

Max de Waal (ADO Den Haag, huur)

Jong AZ

Nieuw

-

Weg

Sem Dirks (VVV-Venlo)

Bram Franken (transfervrij)

Quinten Dekkers (transfervrij)

Fons Gemmel (transfervrij)

Richonell Margaret (transfervrij)

Viktor Christiansson (transfervrij)

Maxim Dekker (doorgeschoven naar AZ 1)

Sem Westerveld (doorgeschoven naar AZ 1)

Zico Buurmeester (doorgeschoven naar AZ 1)

Rayan El Azrak zou zich door een verdienstelijk seizoen op huurbasis bij VVV-Venlo wel eens kunnen gaan opmaken voor een plek bij de eerste selectie van FC Utrecht.

Jong FC Utrecht

Nieuw

Gibson Yah (Jong Ajax, transfervrij)

Lynden Edhart (ADO Den Haag Onder 18, transfervrij)

Jozhua Vertrouwd (Jong FC Volendam, transfervrij)

Gio-Renys Felicia (clubloos)

Dion Versluis (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Mohammed Akharaz (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Achraf Boumenjal (doorgeschoven van FC Utrecht Onder 18)

Rayan El Azrak (VVV-Venlo, einde huur)

Weg

Nick Venema (VVV-Venlo)

Gabriël Çulhaci (Helmond Sport, transfervrij)

Elijah Velland (Jong ADO Den Haag, transfervrij)

Jordi Ruijgrok (Jong De Graafschap, transfervrij)

Rida El Barjiji (transfervrij)

Joey Houweling (transfervrij)

Danilio Ruperti (transfervrij)

Bagus Kahfi (transfervrij)

Eros Maddy (transfervrij)

Juruël Bernadina (transfervrij)

Rocco Robert Shein (Flora Tallinn, einde huur)

Jong PSV

Nieuw

Ilyas Bougafer (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Niek Schiks (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Jamal Gonzaga (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Sven Simons (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Chahid el Allachi (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Mylian Jiménez (doorgeschoven van PSV Onder 18)

D'Leanu Arts (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Matteo Dams (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Koen Jansen (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Jesse Giebels (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Isaac Babadi (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Iggy Houben (doorgeschoven van PSV Onder 18)

Weg

Mathias Kjølø (FC Twente)

Vincent Müller (MSV Duisburg)

Aron van Lare (NAC Breda, transfervrij)

Cheick Touré (transfervrij)

Damian Timan (transfervrij)

Nigel Thomas (transfervrij)

Nathan Markelo (transfervrij)

Johan Bakayoko (doorgeschoven naar PSV 1)

Ismael Saibari (doorgeschoven naar PSV 1)

Fredrik Oppegard (doorgeschoven naar PSV 1)

Kjell Peersman (doorgeschoven naar PSV 1)

MVV Maastricht

Nieuw

Romain Matthys (KAS Eupen, transfervrij)

Thijs Lambrix (Lommel SK Onder 21, transfervrij)

Lorenzo Noviello (Westerlo Onder 21, transfervrij)

Lars Schenk (doorgeschoven van Jong MVV Maastricht)

Logan Ancion (doorgeschoven van Jong MVV Maastricht)

Weg

Kai Bösing (Eintracht Hohkeppel, transfervrij)

Mehdi Lazaar (transfervrij)

Levi Malungu (Charleroi Onder 21, einde huur)

Elano Yegen (Jong ADO Den Haag, einde huur)

Toshio Lake (Fortuna Sittard, einde huur)

Fostave Mabani (Standard Luik, einde huur)

Ruben van Kouwen (Fortuna Sittard, einde huur)

Arian Kastrati (Fortuna Sittard, einde huur)

Joshua Wehking (Fortuna Sittard, einde huur)

Marciano Aziz (KAS Eupen, einde huur)

Mitchy Ntelo (Standard Luik Onder 21, einde huur)

NAC Breda

Nieuw

Jort van der Sande (FC Eindhoven, transfervrij)

Aron van Lare (Jong PSV, transfervrij)

Boyd Lucassen (Go Ahead Eagles, transfervrij)

Weg

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Pjotr Kestens (FC Eindhoven, transfervrij)

Yassine Azzagari (FC Eindhoven, transfervrij)

Gylermo Siereveld (ADO Den Haag, transfervrij)

Mario Bilate (transfervrij)

DJ Buffonge (transfervrij)

Moise Adilehou (transfervrij)

Naoufal Bannis (Feyenoord, einde huur)

PEC Zwolle haalde Lennart Thy voor de tweede maal in zijn carrière naar de IJsselstad, daar de spits tussen 2019 en 2020 al zeventien keer het net wist te te vinden namens de degradant.

PEC Zwolle

Nieuw

Lennart Thy (Sparta Rotterdam, transfervrij)

Bart van Hintum (FC Groningen, transfervrij)

Jordy Tutuarima (Apollon Smyrnis, transfervrij)

Younes Taha El Idrissi (Jong FC Volendam, transfervrij)

Weg

Siemen Voet (Slovan Bratislava)

Mees de Wit (AZ)

Kenneth Paal (Queens Park Rangers, transfervrij)

Mustafa Saymak (Bandirmaspor, transfervrij)

Luka Adzic (Cukaricki, transfervrij)

Maikel van der Werff (transfervrij)

Yuta Nakayama (transfervrij)

Pelle Clement (transfervrij)

Rico Strieder (transfervrij)

Ryan Koolwijk (gestopt)

Slobodan Tedic (Manchester City Onder 23, einde huur)

Djavan Anderson (Lazio, einde huur)

Max de Waal (Jong Ajax, einde huur)

Oussama Darfalou (Vitesse, einde huur)

Daishawn Redan (Hertha BSC, einde huur)

Roda JC Kerkrade

Nieuw

Boyd Reith (Helmond Sport, transfervrij)

Phil Sieben (Fortuna Düsseldorf II, transfervrij)

Weg

Patrick Pflücke (Servette FC, transfervrij)

Robert Klaasen (VVV-Venlo, transfervrij)

Daryl Werker (ADO Den Haag, transfervrij)

Richard Jensen (transfervrij)

Tomer Altman (transfervrij)

Jimmy Vijgen (transfervrij)

Dehninio Muringen (transfervrij)

Pele van Anholt (transfervrij)

Stefano Marzo (transfervrij)

Davy van den Berg (FC Utrecht, einde huur)

Telstar

Nieuw

Anass Najah (Akritas Chlorakas, transfervrij)

Weg

Rashaan Fernandes (Go Ahead Eagles, transfervrij)

Sven van Doorm (FC Eindhoven, transfervrij)

Lesley Bakker (Rijnsburgse Boys, transfervrij)

Randy Wolters (transfervrij)

Trevor Doornbusch (transfervrij)

Abdel Mounaim El Ouazzane (transfervrij)

Giovanni (Jong Ajax, einde huur)

TOP Oss

Nieuw

Thomas Beekman (NEC, transfervrij)

Delano Ladan (Jong Feyenoord, transfervrij)

Arthur Allemeersch (OH Leuven, transfervrij)

Rick Dekker (De Graafschap, transfervrij)

Milan Hilderink (De Graafschap, huur)

Weg

Lion Kaak (De Graafschap, transfervrij)

Jan Lammers (De Graafschap, transfervrij)

Niels Fleuren (De Treffers, transfervrij)

Mees Gootjes (Harkemase Boys, transfervrij)

Marko Maletic (Javor-Matis, transfervrij)

Stephen Buyl (Rupel Boom, transfervrij)

Giovanni Büttner (transfervrij)

Richonell Margaret (Jong AZ, einde huur)

Yannick Leliendal (VVV-Venlo, einde huur)

VVV-Venlo

Nieuw

Nick Venema (Jong FC Utrecht)

Sem Dirks (Jong AZ)

Robert Klaasen (Roda JC Kerkrade, transfervrij)

Ennio van der Gouw (FC Twente, transfervrij)

Ian Hussein Ngobi (doorgeschoven van Jong VVV-Venlo)

Joep Kluskens (doorgeschoven van Jong VVV-Venlo)

Yannick Leliendal (TOP Oss, einde huur)

Aaron Bastiaans (Helmond Sport, einde huur)

Weg

Joep Munsters (SV Straelen, transfervrij)

Wassim Essanoussi (Helmond Sport, transfervrij)

Bram Verbong (gestopt)

Rayan El Azrak (Jong FC Utrecht, einde huur)

Lucas Woudenberg koos ervoor om het een niveau lager te gaan proberen bij Willem II.

Willem II

Nieuw

Joshua Smits (Bodø/Glimt)

Nick Doodeman (SC Cambuur)

Lucas Woudenberg (sc Heerenveen, transfervrij)

Erik Schouten (SC Cambuur, transfervrij)

Thibaut Lesquoy (Ararat-Armenia, transfervrij)

Weg

John Yeboah (Slask Wroclaw)

Mats Köhlert (sc Heerenveen)

Driess Saddiki (Umm Salal)

Nasser El Khayati (transfervrij)

Miquel Nelom (transfervrij)

Ché Nunnely (transfervrij)

Ulrik Jenssen (transfervrij)

Görkem Saglam (transfervrij)

Emil Bergström (FC Utrecht, einde huur)

Wessel Dammers (FC Groningen, einde huur)

Killian Ludewig (Red Bull Salzburg, einde huur)

Argyris Kampetsis (Panathinaikos, einde huur)

Godfried Roemeratoe (FC Twente, einde huur)

Timon Wellenreuther (Anderlecht, einde huur)

Nikolaos Michelis (AC Milan, einde huur)

