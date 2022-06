Zaterdag, 25 Juni 2022

PSV onderhandelt over goede bekende van Brands

Hakim Ziyech spreekt de hoop uit dat zijn transfer naar AC Milan rond komt. De aanvallende middenvelder heeft de toezegging van Chelsea en zijn manager Thomas Tuchel dat hij mag uitkijken naar een nieuw avontuur. (Fabrizio Romano)

Barcelona heeft Bayern München ook met zijn tweede bod niet kunnen overtuigen van een deal over Robert Lewandowkski. De aanbieding van 35 miljoen euro vast plus 5 miljoen euro variabel werd geweigerd door Bayern, dat in totaal liefst 50 miljoen euro wil. (Marca)

PSV waagt een poging om Jarrad Branthwaite op huurbasis over te nemen van Everton, de voormalige club van algemeen directeur Marcel Brands. Branthwaite, een negentienjarige centrumverdediger, wordt gevolgd door diverse clubs en speelde tot nu toe dertien keer voor Everton. (Daily Mail)

Juventus praat met AS Roma over Nicolò Zaniolo. La Vecchia Signora biedt vijftien miljoen euro plus een speler naar keuze (Arthur Melo, Weston McKennie, Aaron Ramsey of Moise Kean), maar Roma voelt niets voor dat aanbod. (La Gazzetta dello Sport)

Manchester City staat op het punt om van Marc Cucurella zijn derde grote versterking te maken. De Engelse grootmacht is in verregaande onderhandeling met Brighton & Hove Albion over de linksback en wil Oleksandr Zinchenko daarna laten gaan. (Diverse Engelse media)