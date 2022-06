DFB laat transgender en non-binaire personen voortaan zelf team kiezen

Donderdag, 23 juni 2022 om 17:37 • Wessel Antes • Laatste update: 17:44

Na een besluit van de Duitse voetbalbond DFB kunnen transgender en non-binaire personen in het Duitse amateurvoetbal voortaan zelf kiezen of ze aan mannen- of vrouwenvoetbal willen deelnemen. Het maakt dus niet meer uit of voetballers als jongen of meisje geboren zijn.

De discussie was opgerakeld in het land doordat het in Duitsland sinds 2018 mogelijk is om bij persoonlijke identificatiedocumenten naast ‘man’ of ‘vrouw’ het vakje divers aan te vinken. Nu heeft de DFB de beslissing genomen amateurvoetballers voortaan zelf te laten kiezen in wat voor elftal ze willen spelen. Non-binaire personen voelen zich niet specifiek man of vrouw. Een transgender is iemand die van geslacht wil veranderen, of al is veranderd.

Momenteel is er in de sportwereld nog geen universele regel voor deelname van trans of non-binaire atleten. Daarom is het voor elke bond mogelijk eigen regels te maken. Dat is dan ook het advies van het Internationaal Olympisch Comité. De nieuwe regel geldt vanaf het komende seizoen in het Duitse amateurvoetbal. De nieuwe regel helpt voor transgenders ook in hun transitieproces: ze kunnen nu zelf bepalen of ze blijven spelen voor hun huidige team of juist overgaan naar een team van hun nieuwe gender.

Christian Rudolph, hoofdcontactpersoon voor gender en seksuele diversiteit bij het DFB, is erg tevreden over de beslissing die de bond heeft genomen.”Het is erg belangrijk dat de DFB opheldering heeft gegeven over dit onderwerp. Amateurvoetbal moet voor iedereen mogelijk zijn. Het was een lang, maar belangrijk proces. Dit is een grote stap naar zelfbeschikking voor amateurvoetballers in Duitsland.”