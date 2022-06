Sparta slaat wederom toe en haalt Rekik voor jaar naar Het Kasteel

Maandag, 20 juni 2022 om 18:55 • Wessel Antes • Laatste update: 18:55

Omar Rekik is in het komende seizoen te bewonderen in het shirt van Sparta. Het twintigjarige broertje van Karim Rekik wordt voor een seizoen gehuurd van Arsenal. In Noord-Londen speelde hij in de achterhoede van de beloftenploeg van the Gunners. Met Rekik haalt Sparta een drievoudig Tunesisch international binnen.

Arsenal nam Rekik in januari 2021 over uit de jeugd van het Duitse Hertha BSC. Met deze transfer was ruim zes ton gemoeid. Voordat Rekik naar Berlijn vertrok ging hij iedere keer met zijn broer mee naar een nieuwe club. Zodoende heeft hij ook dienstverbanden bij Feyenoord, Manchester City, PSV en Olympique Marseille achter zijn naam staan. Rekik mocht tijdens de afgelopen Afrika Cup twee keer kort invallen voor zijn voetballand Tunesië.

Technisch directeur Gerard Nijkamp is erg tevreden met zijn aanwinst. “Omar staat als talent goed aangeschreven bij Arsenal, maar het is niet eenvoudig om daar door te breken. Hij trainde daar met het eerste mee, maar het is voor zijn ontwikkeling belangrijk om minuten te maken op het hoogste niveau, een kans die bij Sparta groter is. Omar is een centrale verdediger die zowel voetballend sterk is, maar ook voorop in de strijd gaat en de duels niet schuwt. Er was veel concurrentie om hem aan te trekken, maar we zijn blij dat hij voor Sparta gekozen heeft’’, valt op de clubwebsite te lezen.

Rekik is de vijfde zomerse aanwinst in Rotterdam-West deze zomer. Nick Olij kwam over van NAC als eerste keeper. Verder verzekerde Sparta zich van de transfervrije Youri Schoonderwaldt (ex-ADO) en Mike Eerdhuijzen (ex-Volendam). Canadees-international Charles-Andreas Brym kwam voor ruim twee ton over van FC Eindhoven. Daarnaast keert Reda Kharchouch terug van zijn uitleenbeurt aan FC Emmen. Sparta heeft deze zomer flink wat te besteden dankzij de recente miljoenentransfers van Abdou Harroui (Sassuolo) en Maduka Okoye (Watford).