Ajax telt minimale vergoeding neer voor assistent van Schreuder

Vrijdag, 17 juni 2022 om 18:15 • Laatste update: 18:20

Ajax heeft met Matthias Kaltenbach een nieuwe assistent-trainer binnengehaald. De Telegraaf en Voetbal International melden dat de Amsterdammers een akkoord hebben bereikt met TSG 1899 Hoffenheim over een ‘(minimale) transfersom’. Kaltenbach is geen onbekende voor de nieuwe hoofdtrainer Alfred Schreuder, daar de twee eerder in het seizoen 2019/20 bij Hoffenheim samenwerkten.

Kaltenbach fungeerde sinds 2016 als assistent-trainer bij de hoofdmacht van Hoffenheim, waar hij aanvankelijk als assistent- en hoofdtrainer van de Onder 19 binnenkwam. De 37-jarige Duitsers werkte de afgelopen jaren aan de zijde van achtereenvolgens Julian Nagelsmann, Sebastian Hoeness, Schreuder en Marcel Rapp. Zijn contract bij Hoffenheim liep nog door tot medio 2023, maar Ajax telt nu dus een minimale vergoeding neer om die verbintenis af te kopen.

Bij Ajax gaat Kaltenbach zijn handtekening zetten onder een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. De Amsterdammers zagen deze zomer twee assistenten vertrekken: Mitchell van der Gaag ging in het kielzog van Erik ten Hag mee naar Manchester United, terwijl Winston Bogarde moest plaatsmaken voor een eigen assistent van Schreuder. De nieuwe trainer van Ajax zal daardoor geassisteerd gaan worden door Michael Reiziger en Kaltenbach.