Nieuw buitenlands avontuur lonkt voor ‘pispaaltje’ van Feyenoord-supporters

Vrijdag, 17 juni 2022 om 15:45 • Wessel Antes

Mark Diemers, die in de etalage staat bij Feyenoord, kan een transfer maken naar FC Luzern. Dat meldt ESPN vrijdagmiddag. De middenvelder van Feyenoord mag definitief vertrekken van Arne Slot. Diemers heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2023.

Eigenlijk stond een verkoop afgelopen winter al op de planning, maar toen kwamen er geen clubs die Diemers definitief wilden overnemen. De afgelopen maanden speelde Diemers op huurbasis voor Hannover 96 in de tweede Bundesliga. Deze club wilde hem ook definitief overnemen, maar kon niet aan de vraagprijs van Feyenoord voldoen. Luzern kan dat naar verluidt wel. Feyenoord kocht Diemers in de zomer van 2020 voor 1,3 miljoen van Fortuna Sittard. In De Kuip wist de rechtspoot weinig klaar te spelen.

Diemers zelf vindt dat dit niet alleen aan hem ligt. In De Kuip voelde hij zich nooit volledig gewaardeerd. In gesprek met de Leeuwarder Courant vergeleek hij voetballen voor Feyenoord met voetballen op een schoolplein. "Daar wordt ook altijd een pispaal gezocht. Misschien was ik dat wel bij de supporters, ja. Ergens snap ik het wel. Ik kwam van Fortuna Sittard, een kleine club, en dan ben je een makkelijk slachtoffer als het team moeizaam draait. Ik was zogenaamd niet goed genoeg. Elke voetballer die zegt dat kritiek niets met hem doet: geloof me, dat is niet waar. Natuurlijk is dat niet leuk."

Diemers zou niet de eerste Feyenoorder zijn die een transfer maakt naar Luzern. Vorige zomer vertrok jeugdproduct Jordy Wehrmann die kant op. Wehrmann werd overgenomen nadat hij al een half jaar op huurbasis voor de club had gespeeld. Het doorgaans betrouwbare Twitter-account 1908 heeft het gerucht over Diemers inmiddels bevestigd. Ook Vitesse zou interesse hebben gehad, maar Diemers wil graag in het buitenland blijven spelen.