Siemen Mulder verrast met abrupte beëindiging scheidsrechtersloopbaan

Donderdag, 16 juni 2022 om 11:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Siemen Mulder stopt als scheidsrechter in het betaalde voetbal, zo laat hij weten aan RTV Noord. De leidsman heeft te kampen met een slepende achillespeesblessure en houdt het na tien jaar voor gezien. Mulder ondervindt al zo'n twee jaar hinder van de blessure en zou er middels een operatie aan geholpen kunnen worden, maar garanties heeft hij niet. Voor de arbiter is er dan ook geen ander besluit mogelijk dan het opbergen van de fluit. In totaal fungeerde hij bij 203 wedstrijden als scheidsrechter, waarvan 96 in de Eredivisie.

"Ik heb vorige week negentig minuten gevoetbald met Oud-Noordpool tegen Oud-Usquert en ik heb vijf dagen later nog steeds last", vertelt de scheidsrechter tegen de regionale omroep. "Door al dat sprinten en draaien als scheidsrechter is er steeds meer botvergroeiing ontstaan in de enkel. Het kan echt niet meer en ik ga niet nogmaals een traject in van een jaar of langer. Het is gewoon het enige juiste besluit. Het lichaam zegt stop." Mulder begon in 2004 met fluiten in het amateurvoetbal, acht jaar later drong hij door tot het betaalde voetbal. In 2017 werd hij zogeheten senior scheidsrechter.

Mulder blijft wel behouden voor het scheidsrechterskorps in Nederland. De 38-jarige leidsman moet een rol als waarnemer op zich gaan nemen. Daartoe wordt hij de komende periode opgeleid. Volgens de regels van de KNVB kan hij pas na zes maanden een nieuw contract tekenen bij de bond, waardoor de start van het nieuwe seizoen te vroeg komt. "Ik denk dat ik met mijn ervaring een goed oordeel kan geven. En het is fijn dat ik op deze manier toch nog in dienst blijf bij de KNVB", vertelt Mulder.

Naast zijn nieuwe rol als waarnemer blijft Mulder betrokken bij de plaatselijke voetbalvereniging. De scheidsrechter voetbalt bij Oud-Noordpool en blijft bij die club werkzaam als clubscheidsrechter. "Hier in de buurt blijf ik fluiten en bij gelegenheden. Het blijft een mooie hobby. Ik heb m'n oude cluppie De Heracliden ook al op de hoogte gebracht." Mulder kwam vorig jaar vanwege zijn blessure niet door de periodieke conditietest van de KNVB. De laatste maanden fungeerde hij vooral als VAR.