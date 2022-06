Duitsland maakt Italië met de grond gelijk in heerlijk duel met zeven goals

Dinsdag, 14 juni 2022 om 22:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:01

Duitsland heeft dinsdagavond op keiharde wijze afgerekend met Italië. In Groep 3 van de Nations League was de ploeg van bondscoach Hansi Flick met 5-2 te sterk voor de Europees kampioen. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal gaf het scorebord een 5-0 stand aan, maar in de slotfase kwamen de Italianen nog tweemaal tot scoren. Duitsland klimt dankzij de driepunter naar de tweede plek achter Hongarije in de poule; gli Azzurri bezetten vóór Engeland plek drie.

Flick besloot de formatie na het 1-1 gelijkspel tegen Hongarije om te gooien. In plaats van een 4-3-3-opstelling koos de oefenmeester ditmaal voor een systeem met drie centrale verdedigers. Net als afgelopen zaterdag stond Timo Werner in de punt van de aanval. Aan Italiaanse zijde werden er liefst negen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de puntendeling met Engeland (0-0). Alleen doelman Gianluigi Donnarumma en rechtermiddenvelder Davide Frattesi konden in beide wedstrijden rekenen op een basisplek. Duitsland schoot uit de startblokken en vond in de tiende speelminuut de openingstreffer.

Aan de linkerkant van het veld kreeg David Raum alle vrijheid om een voorzet in de Italiaanse doelmond te bezorgen. Waar de defensie de bal volledig miste, stond Joshua Kimmich op de juiste plek om binnen te tikken: 1-0. Hoewel Italië er nadien in slaagde relatief goed stand te houden, werd de score diep in de blessuretijd van de eerste helft verdubbeld. Arbiter Istvan Kovacs kende een strafschop toe aan de Duitsers na een overtreding van Alessandro Bastoni in het zestienmetergebied. Ilkay Gündogan nam zijn verantwoordelijkheid en schoot op koelbloedige wijze raak: 2-0.

Na de hervatting liep het thuisland nog verder weg. Wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Raum, wiens voorzet na een carambole buiten het zestienmetergebied voor de voeten van Thomas Müller belandde. Laatstgenoemde drukte de bal op perfecte wijze en passeerde Donnarumma, die zich verkeek op de stuit: 3-0. De score liep tussen de 68ste en 70ste speelminuut zelfs op tot 5-0. Eerst was het Werner die scoorde op aangeven van Serge Gnabry; vervolgens scoorde de spits van dienst na een zeer knullige fout van Donnarumma. In de slotfase verzachtten Wilfried Gnonto en Alessandro Bastoni het leed enigszins: 5-2.