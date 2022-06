PSV kan gewenste uitgaande transfer vergeten: ‘Het is geen optie voor hem’

Maandag, 13 juni 2022 om 21:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

PSV hoeft niet te rekenen op een vertrek van Bruma naar Brazilië, weet Rik Elfrink van het van het Eindhovens Dagblad. Botafogo informeerde, zoals eerder gemeld in lokale media, wel degelijk naar de 27-jarige aanvaller, die zelf geen trek heeft in de stap. Ondertussen is ook Maxi Romero nog steeds speler van PSV. In Argentinië werd melding gemaakt van een op handen zijnde transfer voor Romero, maar in Eindhoven weet men daar niets van.

Bruma is met een aankoopbedrag van twaalf miljoen euro een van de duurste aankopen ooit van PSV. De negenvoudig Portugees international ligt na drie jaren van vooral teleurstelling nog slechts één seizoen vast. Voor PSV is het dus aanlokkelijk om Bruma te verkopen, maar voorlopig zit dat er niet in. "Botafogo is op dit moment geen optie voor hem, klinkt het vanuit zijn entourage", aldus Elfrink. "Bruma meldt zich behoudens onvoorziene ontwikkelingen maandag gewoon in Eindhoven." De vleugelspits staat op 81 duels voor PSV en produceerde daarin 15 goals en 10 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tegelijkertijd zijn er hardnekkige geruchten over Romero. Het Argentijnse Racing Club zou van alle clubs met interesse het dichst bij zijn komst zijn. “Berichten over een aanstaande keuring en vertrek, waarvoor toch echt een handtekening van PSV nodig is, zijn 11.399 kilometer van Buenos Aires dus lastig te begrijpen. Zeker geen akkoord nog”, meldt Elfrink op Twitter. Het contract van Romero loopt evenens nog een jaar door. De Eindhovenaren kochten hem in januari 2018 voor dik tien miljoen euro van Vélez Sarsfield.

De Argentijn staat inmiddels al viereneenhalf jaar onder contract in Eindhoven. Nog altijd heeft Romero geen langere periode in het eerste kunnen meedraaien. Binnen de club is er veel vertrouwen in zijn kwaliteiten, maar vanwege blessures stond hij vaak aan de kant. Ook de nieuwe hoofdtrainer van PSV, Ruud van Nistelrooij, is gecharmeerd van hem. Verder heeft PSV na het vertrek van Eran Zahavi voor komend seizoen Carlos Vinícius en Yorbe Vertessen als opties in de punt van de aanval. Al lijkt de club op zoek te zijn naar nieuwe impulsen voor de spitspositie. Onder anderen de naam van Luuk de Jong zingt rond in het Philips Stadion, al lijkt de spits van Sevilla moeilijk haalbaar.