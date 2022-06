Giorgio Chiellini maakt ‘The Next Chapter’ officieel bekend via Twitter

Maandag, 13 juni 2022 om 15:49 • Tom Rofekamp

Giorgio Chiellini heeft zich op Twitter gemeld om zijn overstap naar Los Angeles FC definitief te bevestigen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano berichtte half mei al over de interesse van de Amerikaanse club in de 37-jarige verdediger; nu heeft deze definitief vorm gekregen. Naar verluidt heeft Chiellini een contract van achttien maanden getekend in Californië. Het is zijn eerste transfer sinds 2004, toen hij de overstap maakte van Livorno naar Juventus. LAFC heeft zelf overigens nog niets officieel bevestigd, buiten een nietsverhullende reactie op Chiellini's tweet om.

"The Next Chapter", schrijft Chiellini maandag bij een video waarin hij poseert in merchandise van Los Angeles FC. In april meldde Sky Italia dat de routinier na zeventien jaar bij Juventus sowieso de overstap naar Amerika zou maken, al was het lang gissen bij welke club hij terecht zou komen. Ook Vancouver Whitecaps hengelde namelijk naar de diensten van Chiellini, maar de huidige nummer tien van de Western Conference in de Major League Soccer vist dus achter het net.

Chiellini maakte half mei na de verloren Coppa Italia-finale tegen Internazionale (2-4 na verlenging) een einde aan alle speculaties rondom zijn persoon. "We hebben fantastische jaren gehad en nu is het aan de jonge jongens om het op te pakken. Ik heb alles gedaan wat ik kon en ik hoop dat ik iets heb betekend", zei hij. Een week later nam de 117-voudig international van Italië afscheid van het thuispubliek. Chiellini kreeg in het duel met Lazio (2-2) na zeventien minuten een publiekswissel, waarna hij een ereronde maakte door het hele stadion.

Zondag deelde Chiellini nog beelden van het leeghalen van zijn locker op Continassa, het trainingscomplex van Juventus. Een dag later kondigde hij al zijn nieuwe club aan. Chiellini kan zich volledig focussen op Los Angeles FC, daar hij na de Finalissima tegen Argentinië (0-3 verlies) ook al afscheid nam van de Italiaanse nationale ploeg. De stopper kan gelijk om de prijzen gaan spelen, daar LAFC momenteel lijstaanvoerder in het westelijke gedeelte van de MLS is.