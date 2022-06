Mexico zonder Álvarez en Gutiérrez eenvoudig langs Suriname

Zondag, 12 juni 2022 om 09:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Suriname is er ook na de derde groepswedstrijd niet in geslaagd om een overwinning te boeken in de Nations League. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo ging in het Estadio Corona in Torreón met 3-0 onderuit tegen Mexico. Door de zeperd staan de Surinamers na drie wedstrijden op één punt en wordt het een hels karwei om degradatie naar de B League te ontlopen. Volgend jaar maart staat de vierde en laatste groepswedstrijd op de rol, als Mexico op bezoek komt.

Menzo trad opnieuw aan met een groot aantal spelers met een verleden in de Eredivisie. Warner Hahn verdedigde als altijd het doel, terwijl ook Kelvin Leerdam, Ryan Donk en Diego Biseswar aan de aftrap verschenen. Zij keken al vroeg in het duel tegen een achterstand aan. Na een corner van de thuisploeg maaide SC Cambuur-verdediger Calvin Mac-Intosch finaal langs de bal, waarna Israel Reyes uit de draai kon afronden. De thuisploeg, die aantrad zonder Edson Álvarez en Érick Gutiérrez, was veruit de bovenliggende partij, maar stuitte verschillende keren op Hahn.

De doelman lag na negen speelminuten goed in de weg op een schot van Diego Lainez in de korte hoek. Ook een schot van Érick Aguirre kon ternauwernood worden gestopt. De score zou op slag van rust verdubbeld worden door Henry Martín, die mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Shaquille Pinas op Lainez. Martín hield het hoofd koel en stuurde Hahn de verkeerde hoek in. Ook in de tweede helft was Mexico de bovenliggende partij. Een schot van Sebastián Córdova werd geblokt door Gleofilo Vlijter, terwijl Lainez kon worden afgestopt door Hahn.

In de absolute slotfase wist de voormalig doelman van Feyenoord en sc Heerenveen zich opnieuw te onderscheiden. Hij stopte een strafschop van Arsenal-middenvelder Marcelo Flores, nadat hij de elfmetertrap zelf had veroorzaakt. In de blessuretijd van het duel werd Hahn alsnog voor de derde keer geklopt. Een van richting veranderd schot van Érick Sánchez was hem te machtig: 3-0. Jamaica is voorlopig koploper in Groep A van de CONCACAF Nations League, maar speelde wel een wedstrijd meer dan Mexico. Voor Suriname is een wonder nodig om degradatie uit de A League af te wenden.

Opstelling Suriname: Hahn; Leerdam, Abena, Pinas, Mac-Intosch; Donk; Vlijter, Malone, Bisesward, Kappel; Wildschut.