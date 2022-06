Denemarken lijdt eerste nederlaag; Kramaric overleeft aanslag op rechterenkel

Vrijdag, 10 juni 2022 om 22:55 • Mart van Mourik

Kroatië heeft voor het eerst in de huidige editie van de Nations League een overwinning geboekt. Op bezoek bij Denemarken besliste Mario Pasalic het duel in Groep 1 van de A-divisie: 0-1. Dankzij de minimale zege verlaten de Kroaten de laatste plek, die na vrijdagavond bezet wordt door Frankrijk. De Fransen bleven steken op een 1-1 gelijkspel tegen nummer twee Oostenrijk. Denemarken blijft ondanks de nederlaag met zes punten koploper in de poule.

De amusementswaarde van de eerste helft in het Parken Stadium was voor de neutrale toeschouwer, zeker in het eerste bedrijf, vrij beperkt. Het eerste serieuze moment van opwinding ontstond enkele minuten voor het rustsignaal. Andreas Cornelius dacht de openingstreffer te verzorgen namens Denemarken, maar arbiter Bartosz Frankowski floot de doelpuntenmaker terug na een vermeende overtreding eerder in de aanval. Kroatië wist tot het uur verstreken was geen enkel schot op doel te produceren.

Halverwege de tweede helft kwamen de Kroaten beter in de wedstrijd en werd het initiatief overgenomen. Mateo Kovacic leidde de opleving in met een fraaie doelpoging, maar doelman Kasper Schmeichel stond op de juiste plek om redding te brengen. In de 69ste minuut werd de score alsnog geopend. Na een voorzet vanaf de rechterflank belandde de bal plotseling binnen het vijfmetergebied voor de voeten van Pasalic, die door de benen van Schmeichel raak schoot: 0-1. In het restant van de wedstrijd kwam Martin Braithwaite tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker, maar het ontbrak de spits aan scherpte en fortuin in de afronding.

Kroatië op voorsprong! ??

We hebben er lang op moeten wachten - en er was een beetje geluk voor nodig - maar Pasalic tikt de bal door de benen van Schmeichel ????#ZiggoSport #NationsLeague #DENCRO pic.twitter.com/UMlOFzgLHB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 10, 2022

Opvallend in het duel was ook een wilde tackle van Joachim Andersen op Andrej Kramaric. Hoewel de Kroatische spits na de aanslag even bleef liggen, kon hij het duel nog wel tien minuten voortzetten. De Deense verdediger kreeg een gele kaart voor zijn overtreding.