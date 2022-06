Civiele rechter maakt straf Quincy Promes bekend voor neersteken neef

Woensdag, 8 juni 2022 om 21:06 • Laatste update: 21:13

Quincy Promes moet zijn neef een schadevergoeding betalen, zo heeft de civiele rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. De aanvaller van Spartak Moskou wordt veroordeeld vanwege het steekincident dat plaatsvond op een familiefeest in de zomer van 2020. Promes stak zijn neef, die vervolgens naar de civiele rechter stapte. In gesprek met RTL Boulevard vertelt Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer, over het oordeel van de rechter.

Hoewel de rechtbank met het opleggen van schadevergoeding erkent dat Promes schuldig is bevonden, moet de hoogte van het te betalen bedrag nog bepaald worden. Bovendien moet de buitenspeler de proceskosten betalen. Hoe lang het duurt voordat de rechter zich uitspreekt over de hoogte van de compensatie, is niet bekend.

“De civiele rechtbank heeft vandaag feitelijk vastgesteld dat Promes mijn cliënt heeft gestoken en dat dit een onrechtmatige daad oplevert waarvan hij de schade moet vergoeden”, vertelt Moszkowicz, die via een videoverbinding RTL Boulevard te woord staat. Zijn cliënt, de neef van Promes, spande een civiele zaak aan nadat hij er niet in slaagde om met Promes tot een akkoord te komen over een vergoeding buiten de rechter om. ‘Via de koninklijke weg’ kwamen de partijen er niet uit, waarna het slachtoffer besloot om aangifte te doen.

Promes zal dus de schade die zijn neef heeft opgelopen moeten vergoeden. “Er zal een aparte procedure moeten komen waarin de omvang van de schade wordt vastgesteld.” Na de civiele zaak zal er ook nog een strafzaak volgen, al is het vooralsnog niet duidelijk wanneer die zal plaatsvinden. Justitie zal Promes mogelijk vervolgen voor poging tot doodslag en zware mishandeling.