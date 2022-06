Snoeks vanavond voor het laatst bij Oranje: ‘Geniet er nog eens extra van’

Woensdag, 8 juni 2022 om 15:39 • Rian Rosendaal

Frank Snoeks stopt als commentator bij de interlands van het Nederlands elftal. De inmiddels 66-jarige voetbalvolger is woensdagavond voor het laatst te horen bij een duel van Oranje, zo bevestigt de NOS. Het elftal van bondscoach Louis van Gaal speelt in de Nations League in en tegen Wales. Snoeks stopte vorig jaar na het EK als commentator op grote toernooien, al was hij kort daarna nog wel te horen bij het WK-kwalificatieduel tussen Noorwegen en Nederland (1-1) in september vorig jaar.

Snoeks was in de afgelopen 32 jaar bij vele grote toernooien aanwezig. Zo verzorgde hij het commentaar bij de WK-finales in 2006, 2010 (toen Oranje verloor van Spanje) en 2014. In totaal was de ervaren verslaggever actief op acht EK's en acht WK's. Snoeks begeleidde onder meer legendarische doelpunten van Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder en Robin van Persie op WK's. Hij toonde zich vorig jaar opgelucht met het stoppen bij Oranje. "De pensioenleeftijd is er niet voor niets. Zo'n eindtoernooi is fysiek heel zwaar met het vele reizen. Het is mooi geweest. Ik had ook niet langer door gewild", zei de commentator bijna een jaar geleden.

Geniet er vanavond nog eens extra van, want zijn karakteristieke manier van verslaggeven zal door vele kijkers gaan worden gemist. Het zou de cynici sieren als ze hun kritiek vandaag een keer inslikken. Laten we er een feestelijk adieu van maken voor #Frankbedankt! — Jeroen Grueter (@Jeroen_Grueter) June 8, 2022

Collega Jeroen Grueter steekt woensdag via Twitter de loftrompet over de afzwaaiende Snoeks. "Wales - Nederland markeert het einde van een tijdperk. Het is laatste keer dat mijn gewaardeerde collega Frank Snoeks op zijn eigen, unieke wijze verslag zal doen van een wedstrijd van Oranje. Een woordkunstenaar, een man met oog voor detail, een perfectionist. Een vakman pur sang", aldus de lovende Grueter. "Geniet er vanavond nog eens extra van, want zijn karakteristieke manier van verslaggeven zal door vele kijkers gaan worden gemist. Het zou de cynici sieren als ze hun kritiek vandaag een keer inslikken. Laten we er een feestelijk adieu van maken."