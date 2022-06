Hyperambitieus Helmond wil snel promoveren: ‘Als het in Heerenveen kan...'

Woensdag, 8 juni 2022 om 11:35 • Laatste update: 12:24

Helmond Sport heeft de ambitie om binnen drie jaar terug te keren in de Eredivisie, zo heeft voorzitter en directeur Philippe van Esch kenbaar gemaakt. De succesvol ondernemer kan er niet langer tegen dat de Brabanders steevast in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie eindigen. Door middel van een samenwerking met KV Mechelen, een miljoeneninjectie en een nieuw stadion in 2024 moet daar verandering in komen. “Als het in Waalwijk of Heerenveen kan, moet het in een stad als Helmond toch ook kunnen? Binnen drie jaar spelen we in de Eredivisie. Eerder stop ik ook niet.”

De club heeft een driejarenplan gemaakt om op het hoogste niveau te komen. “Met een budget van 1,7 miljoen euro moeten we in het linkerrijtje kunnen komen. Het jaar daarna maken we de stap naar de top vier en het jaar daarna spelen we in de Eredivisie”, aldus een ambitieuze Van Esch tegenover het Eindhovens Dagblad. De eigenaar van wandbekledingsbedrijf Vescom zit al veertien jaar bij de club, maar gaat nu zorgen voor verandering bij de laagvlieger uit de eerste divisie. “Die laatste plaats was desastreus, daar kan ik echt niet meer tegen. Ik ben een ondernemer en ik wil succes hebben. Maar als we hetzelfde doen als wat we gisteren deden, gaan we er ook niet komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Om de plannen te verwezenlijken, wordt dus ook de hulp van KV Mechelen ingeschakeld. De Belgen gaan Helmond Sport voornamelijk helpen bij de scouting van nieuwe talenten. Een mooie stap voor de Brabantse club, waar Van Esch dan ook erg tevreden mee is. “Mechelen heeft een scoutingsnetwerk, waar uit een trechter van duizend spelers, vijf geschikte namen komen. Dat netwerk boren wij nu aan. Het liefst hadden we dit vorig seizoen al gedaan, maar ik kan nu zelf meer afdwingen aangezien ik deels aandeelhouder ben van Mechelen. En eerlijk: de macht daar interesseert me niet, maar wel dat naast het zakelijke belang, Helmond Sport op deze manier sneller kan groeien", vertelt de voorzitter.

Helmond Sport is al druk bezig met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. Het spelersbudget gaat flink omhoog bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. "Dat betekent inderdaad meer geld", aldus Van Esch. "De spelersbegroting hebben we jaren heel klein gehouden: een ton of acht. We hebben een analyse gemaakt wat er nodig is om bovenin mee te doen in de Keuken Kampioen Divisie en dan moet er geld bij. Dat is een miljoentje ongeveer. Ik weet niet zeker waar we zullen eindigen maar het zal rond de 1,8 miljoen euro zijn. Als je naar de bovenste acht clubs in de competitie kijkt hebben zij allemaal een begroting tussen de twee en drie miljoen euro."

Helmond Sport eindigde afgelopen seizoen op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Dit was de derde keer in de afgelopen vijf seizoenen. Het laatste seizoen kreeg de hekkensluiter ook nog eens drie punten aftrek van de KNVB. Dat kwam door het niet spelen van de uitwedstrijd tegen FC Emmen op 14 januari. De club kampte met veel corona- en blessuregevallen en besloot daarom niet naar Drenthe af te reizen. De voetbalbond besloot dat Helmond geen geldige reden had afgegeven en besloot de club drie punten aftrek te geven. Bovendien moest de wedstrijd tegen Emmen alsnog worden ingehaald.