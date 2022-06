Canadese internationals in de clinch met bond; selectie weigert nog te spelen

Maandag, 6 juni 2022 om 10:59 • Tom Rofekamp

De internationals van Canada hebben het oefenduel met Panama op het laatste moment gecanceld. De spelers van de WK-ganger zijn not amused over de gang van zaken bij de nationale voetbalbond en hebben in een open brief hun onvrede geuit. De bond meent op zijn beurt 'een redelijk aanbod te hebben gedaan' en uit zijn onbegrip over het besluit van de selectie om te staken. Het duel met Curaçao komende vrijdag in de CONCACAF Nations League staat daardoor op de tocht.

The Maple Leafs, die zich eind maart na 36 jaar eindelijk weer kwalificeerden voor het WK, verlangt meer inzicht te krijgen in het akkoord van de Canadese bond met Canadian Soccer Business. Het bedrijf vertegenwoordigt de bond bij contractonderhandelingen over uitzendrechten en sponsorcontracten. "We hebben onlangs ontdekt over de overeenkomst met Canada Soccer", schrijft de selectie in de brief, "die het vermogen van de bond om het succes op het veld te benutten volledig heeft gekraakt. We moeten de voorwaarden van deze overeenkomst te weten komen en zorgen dat ze gecorrigeerd worden. We willen weten wie deze deal, die onze bond gehandboeid heeft, getekend heeft. Waarom heeft Canada Soccer de autonomie opgegeven bij de grootste kans om ons nationale voetbal naar een hoger niveau te tillen?"

This is the "Dear Canada" letter released by Canada's national men's team players.

Asking for a review of Canada Soccer's broadcast & sponsorship contracts, 40% of World Cup qualification money, and a joint contract with the women's team with equal compensation for match fees. pic.twitter.com/STazGyJ9MW — Rick Westhead (@rwesthead) June 5, 2022

Naast transparantie verlangen de internationals - die tevens hun excuses aanbieden aan tegenstander Panama en fans van beide landen - onder meer het dichten van de loonkloof met het nationale vrouwenelftal, veertig procent van het prijzengeld op het WK en meer leiderschapsposities voor vertegenwoordigers van de nationale teams binnen de bond. Tevens schrijven ze in maart contractonderhandelingen met Canada Soccer Business te hebben geïnitieerd, maar daar pas in juni reactie op kregen. "Canada Soccer heeft ons team beledigd en onze inspanningen om het Canadese voetbal verder te brengen in gevaar gebracht."

Bondsvoorzitter Nick Bontis is zich echter van geen kwaad bewust. "We zijn teleurgesteld dat de selectie geweigerd heeft te spelen tegen Panama", reageerde hij in een statement. "Canada Soccer is toegewijd aan de principes van eerlijkheid en gelijkheid, en wij vinden dat we een eerlijk aanbod hebben gedaan aan de spelers. We hebben ons aanbod gestaafd met andere nationale teams over de hele wereld. Over het issue van de loonkloof: het aanbod van Canada Soccer beloofde exact dezelfde voorwaarden voor het nationale vrouwenelftal. Het strategisch oogmerk van Canada Soccer is om ieder programma te supporten, van de jongste telgen tot de senioren."

Voor komende vrijdag staat er een CONCACAF Nations League-duel met het Curaçao van Art Langeler op het programma. De selectie van Canada zegt 'te hopen' dan in actie te kunnen komen, maar houdt zich verder stil over de consequenties als het conflict dan nog niet is opgelost. Komende winter speelt Canada zijn eerste WK sinds 1986: het land werd ingedeeld in Groep F met België, Marokko en Kroatië.