‘Noodgreep van Arne Slot kan Feyenoord inruilen voor Poolse top’

Maandag, 6 juni 2022 om 10:13 • Tom Rofekamp

Ofir Marciano geniet ruime belangstelling van Lech Poznan, meldt Piotr Kozminski van UEFA.com. De 32-jarige doelman van Feyenoord moet de vervanger worden voor ex-Eredivisie-keeper Mickey van der Hart, die uit zijn contract loopt in Polen. Marciano kwam afgelopen seizoen vooral onder de aandacht als vervanger van Justin Bijlow, die lang uitgeschakeld was met een voetblessure.

Kozminski meldt dat Marciano een van de twee gewogen opties is voor Lech Poznan, naast 'prioriteit' Artur Rudko, die uitkomst voor het Cypriotische Pafos. De Poolse landskampioen is naarstig op zoek naar een nieuwe eerste keus onder de lat, daar Filip Bednarek - die tevens een Eredivisie-verleden heeft - te licht is bevonden. Marciano moet met zijn flinke hoeveelheid ervaring uitkomst bieden.

De nummer een van de Israëlische nationale ploeg kwam half maart onder de lat te staan bij Feyenoord, toen bekend werd dat Bijlow waarschijnlijk de rest van het seizoen zou missen vanwege een operatie aan zijn voet. Marciano stond zo onder meer onder de lat in de tweeluiken met Slavia Praag en Olympique Marseille in de kwart- en halve finales van de Conference League. De 38-voudig international maakte echter nimmer een betrouwbare indruk en moest zijn plek voor de finale weer afstaan aan Bijlow, toen eenmaal bleek dat hij die tóch kon halen.

Marciano kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Schotse Hibernian. Voorafgaand aan zijn vier jaar in Groot-Brittannië kwam hij jarenlang uit voor FC Ashdod, waar hij in het seizoen 2015/16 nog verhuurd werd aan Moeskroen. Marciano, die ook afgelopen week weer opzien baarde door opzichtig te blunderen in het Nations League-duel met IJsland (2-2), beschikt in Rotterdam nog over een contract tot medio 2023.