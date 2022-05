Ajax neemt standpunt in omtrent gewilde Haller

Arsenal en Tottenham Hotspur strijden om de handtekening van Clément Lenglet. Barcelona is bereid om deze zomer afscheid te nemen van de Franse verdediger, die ook in de belangstelling staat van Newcastle United en Everton. (Sport)

(Pedo Almeida)

Het is sowieso de vraag hoe concreet de interesse is van Bayern, dat momenteel druk bezig is om Sadio Mané van Liverpool aan te trekken.