PSV ziet genoeg potentie in ‘spits van één goal’ en biedt meerjarig contract aan

Maandag, 30 mei 2022 om 09:58 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:02

PSV ziet toekomst in August Priske Flyger. De achttienjarige Deense spits werd afgelopen seizoen gehuurd van FC Midtjylland en de Eindhovenaren willen het contract omzetten in een definitieve verbintenis van meerdere jaren, aldus het Eindhovens Dagblad. Priske Flyger was actief voor het beloftenelftal van PSV, waar hij in dertien optredens eenmaal het net wist te vinden. Naar verluidt moeten er enkele tonnen worden betaald aan Midtjylland.

Priske Flyger werd eind augustus gehuurd van de runner-up in de Deense competitie. In eerste instantie zou de jongeling zijn wedstrijden spelen voor de Onder 18 van PSV, maar vanaf januari werd hij wegens uitstekende prestaties (Priske Flyger vond negenmaal het net in veertien duels) overgeheveld naar het beloftenelftal. Daar bekroonde Priske Flyger zijn competitiedebuut tegen Almere City (5-1 winst) direct met een treffer.

Daarmee is de aanvaller een bekende van Ruud van Nistelrooij, die nu van de positie als hoofdtrainer van Jong PSV naar die van hoofdtrainer van de eerste selectie wordt overgeheveld. Het is echter nog onbekend in hoeverre Priske Flyger komend seizoen perspectief heeft op speelminuten in PSV 1. Bij Jong PSV zal de Deen al moeten concurreren met Fodé Fofana, die afgelopen seizoen onder Roger Schmidt zijn debuut voor het eerste ook al maakte. Wel verloren de Eindhovenaren in de eerste selectie een spits met Eran Zahavi, waardoor zich een vacante positie in de voorhoede heeft opgeworpen.

In dat verband heeft PSV Luuk de Jong tot transferdoelwit nummer één gebombardeerd. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen is bereid om meerdere miljoenen op tafel te leggen om de 31-jarige spits terug te laten keren in het Philips Stadion. Zijn club Sevilla zal op zijn beurt niet zonder slag of stoot afstand doen van De Jong, die tot medio 2023 vastligt en zich bij Barcelona behoorlijk in de kijker heeft gespeeld als ultieme pinchhitter. PSV onderhoudt al jaren 'op regelmatige basis' contact met De Jong en probeerde ook afgelopen zomer al om de kopsterke aanvaller in te lijven. Toen Ronald Koeman echter duidelijk maakte interesse te hebben met Barcelona, hield De Jong de boot uit Eindhoven direct af