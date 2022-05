‘Dan weet je dat er ex-spelers makkelijker aan hun papiertje zijn gekomen’

Zondag, 29 mei 2022 om 14:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:21

Voor Giovanni Franken ziet er een keerzijde aan de eventuele promotie van ADO Den Haag. De interim-trainer van de finalist in de Keuken Kampioen Play-Offs weet namelijk dat hij in dat geval niet in de Eredivisie actief zal zijn volgend seizoen, daar hij niet over de juiste papieren beschikt. "Ik word gestraft voor mijn prestaties", verzucht Franken in aanloop naar de returnwedstrijd tegen Excelsior van zondagavond.

"Als ik nu promoveer, moet ik plaatsmaken", schetst de ADO-coach, die in februari het stokje overnam van de ontslagen Ruud Brood, de voor hem lastige situatie in een interview met Voetbal International. Franken kan niet op tijd aan het juiste diploma komen, waardoor hij niet als hoofdcoach aan het nieuwe seizoen kan beginnen, mocht ADO inderdaad promoveren. "Ik doe nu de cursus, maar het duurt nog even eer ik klaar ben", voegt Franken daaraan toe.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tijdelijke hoofdcoach van ADO heeft zo zijn bedenkingen bij de reglementen van de KNVB, maar wil daar liever niet al te diep op ingaan. "Ik zeg niet wat ik daarvan vind, maar als jullie journalisten je werk doen, weet je dat er ex-spelers makkelijker aan hun papiertje zijn gekomen. Ik ben maar een beperkte speler geweest, moet mij bewijzen en als ik dat doe, is het nog niet goed genoeg", aldus Franken, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep maar nooit doorbrak. Later speelde hij nog wel korte tijd voor FC Dordrecht, waar hij zwaar geblesseerd raakte, en RKC Waalwijk.

Franken zag ADO afgelopen week in extremis een gelijkspel halen in de eerste ontmoeting met Excelsior in Rotterdam (1-1). Sem Steijn tekende pas in blessuretijd voor de gelijkmaker. Zondagavond staat de returnwedstrijd op het programma in het Cars Jeans Stadion. In Den Haag rolt de bal vanaf 18.00 uur. De winnaar van het tweeluik speelt komend seizoen in de Eredivisie.