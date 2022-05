Broer van Matip belandt met zwangere vrouw in massale wanorde

Zaterdag, 28 mei 2022 om 21:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:44

Marvin Matip spreekt schande van de organisatie rond de finale van de Champions League. De broer van Joël Matip geeft in gesprek met Sky Deutschland aan dat hij het stadion probeerde binnen te komen met zijn zwangere vrouw, maar dat hij op de vlucht moest slaan in de ongeregeldheden. Volgens Marvin zou de Franse politie traangas hebben gebruikt in het bijzijn van kinderen en is er sprake van een ‘gevaarlijke situatie’.

“De organisatie rondom en in het stadion is een CL-finale onwaardig!”, laat Marvin Matip weten aan journalist Florian Plettenberg. “Het gebruik van traangas in de buurt van kinderen en onschuldige fans is gevaarlijk!” Volgens de berichtgeving van Plettenberg moest Marvin Matip vluchten naar een resutaurant om zijn gezin in veligheid te brengen. Het is niet duidelijk of de broer van Joël uiteindelijk het stadion heeft gehaald.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

In aanloop naar de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid hebben er ongeregeldheden plaatsgevonden rondom het Stade de France, zo blijkt uit beelden van diverse media. Fans van Liverpool zonder tickets hebben naar verluidt enkele minuten een poging gewaagd om het stadion in te komen. Door de ongeregeldheden moest de finale niet om 21.00 uur, maar om 21.36 uur van start gaan.

??Marvin Matip told me: „The organisation around and in the stadium is unworthy of a CL final! Using tear gas in areas with children and uninvolved fans is dangerous!“ @SkySportDE #UCLfinal https://t.co/WLry0wUsOx — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 28, 2022

Football fans again being treated like animals for no reason other than trying to enter a stadium they've paid a ticket for and arriving on time. It shouldn't matter who you support. The longer people descend into tribal shite the longer everyone will be treated like cattle. — Daniel Austin (@_Dan_Austin) May 28, 2022