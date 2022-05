FC Twente haalt bij Ajax gewenste stand-in op voor Lars Unnerstall

Maandag, 23 mei 2022 om 20:39 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 20:40

FC Twente neemt Przemyslaw Tyton transfervrij over van Ajax, zo laat het via de officiële kanalen weten. De Poolse doelman tekent een tweejarig contract bij de club uit Enschede met een optie voor nog een seizoen, en wordt in eerste instantie gehaald als stand-in van doelman Lars Unnerstall. Tyton zegt uit te kijken naar de hereniging met Ron Jans, de trainer met wie hij tussen augustus 2019 en februari 2020 samenwerkte bij FC Cincinatti.

Tyton tekende in maart een contract bij Ajax, dat destijds een vervanger zocht voor de geblesseerde Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg, maar maakte uiteindelijk geen minuten in Amsterdam. Tyton is blij met zijn terugkeer in Nederland en vervolgt daarom in hetzelfde land in Enschede. “Na zeven seizoenen ben ik dit jaar teruggekomen in Nederland”, vertelt de 35-jarige doelman maandag bij zijn presentatie. “Ik heb goede herinneringen aan de Eredivisie en ik kijk er naar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan. Trainer Ron Jans ken ik nog van mijn tijd in Amerika en ik heb altijd prettig met hem samengewerkt. De club is ambitieus en dat ben ik ook.”

???? ?? Jan Streuer: “Voor het nieuwe seizoen wilden we een ervaren doelman toevoegen aan onze selectie. Daarin zijn we met Przemyslaw Tyton geslaagd.” ?? https://t.co/dTqxg2KAas #FCTwente pic.twitter.com/ejBYl8ONaB — FC Twente (@fctwente) May 23, 2022

Technisch directeur Jan Streuer is verheugd door de komst van de voormalig keeper van PSV. “Voor het nieuwe seizoen wilden we een ervaren doelman toevoegen aan onze selectie”, vertelt Streuer. “Daarin zijn we met Przemyslaw Tyton geslaagd. Hij heeft in Amerika met Ron Jans gewerkt, dus we weten precies wat we in huis halen. Een heel positieve jongen en een goede prof.”

Tyton kwam eerder dit jaar in beeld bij Ajax door blessures van Stekelenburg, Pasveer en Jay Gorter. André Onana was op dat moment de enige fitte doelman in de selectie van Ajax. De veertienvoudig Pools international speelde voor achtereenvolgens Hetman Zamosc, Gornik Leczna, Roda JC, PSV, Elche, VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña en Cincinnati, alvorens hij in januari zonder club kwam te zitten. De goalie, die zeventig Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam heeft staan, begon vorig jaar als tweede keeper aan het seizoen bij Cincinnati, na de komst van Kenneth Vermeer. Halverwege de Amerikaanse voetbaljaargang kreeg hij zijn basisplaats terug, maar in het slot van het teleurstellend verlopen Major League Soccer-seizoen moest Tyton het toch weer stellen met een reserverol. Cincinnati besloot begin dit kalenderjaar na twee seizoenen afscheid te nemen van de ervaren Pools.