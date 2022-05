De Telegraaf onthult omroep die VI-trio aanbieding deed na rel

Zaterdag, 21 mei 2022 om 11:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:10

Johan Derksen beheerste enkele weken de publieke opinie in Nederland, nadat hij in Vandaag Inside uit de school klapte over een incident van bijna vijftig jaar geleden. Hij zou destijds een kaars tussen de benen van een laveloze vrouw hebben gestopt, wat tot enorm veel ophef leidde. De dagelijkse talkshow leek hierdoor definitief te stoppen, al is er inmiddels een doorstart gemaakt. Derksen kijkt in een uitgebreid interview met De Telegraaf terug op de turbulente tijd.

Derksen kreeg heel veel steunbetuigingen, al waren er ook veel mensen die hem keihard aanpakten. In zijn woonplaats Grolloo werd zelfs een spandoek met 'verkrachter' opgehangen na het verhaal over de kaars. "Mij deed het niet zoveel, maar mijn vrouw vond het heel vervelend. Ik ben nu alles genoemd: homofoob, antisemiet, seksist, racist én verkrachter. Het lijstje is compleet", aldus de veelbesproken analist, die de vele reacties zeker kan waarderen. "Na de bewuste uitzending kreeg ik het gevoel dat heel Nederland tegen me was. Toen kwam Talpa met dat gênante persbericht (dat Derksen zijn excuses zou gaan aanbieden, red.). Ik dacht: als ook mijn eigen bedrijf mij laat vallen, kan ik beter opstappen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eva Jinek spreekt met Johan Derksen en geeft rel bijzondere wending

Johan Derksen heeft inmiddels gesproken met Eva Jinek over haar harde woorden. Lees artikel

"Vervolgens kreeg ik al die steunbetuigingen en verscheen een directielid van Talpa in Grolloo: SBS verloor honderdduizenden kijkers. Ik heb wel gemerkt dat wij nogal belangrijk zijn voor die zender", voegt Derksen daaraan toe. Hij had voor de publieke omroep kunnen kiezen, daar Dominique Weesie van PowNed serieuze interesse toonde. Er ontstond enthousiasme bij Derksen en presentator Wilfred Genee. "Toen kwamen we bij John de Mol en moesten we vragen: hoe zit het? In ons contract staat: als één van ons drieën eruit stapt, mag John het contract verscheuren. Maar hij scheurde niks door. We stonden nog anderhalf jaar onder contract en De Mol wilde ons terug op Talpa."

Voor Derksen waren het vooral enkele 'behoorlijk overdreven' weken. "Ik was drie dagen belangrijker dan Vladimir Poetin. Iedereen deed nogal opgewonden. Ik heb me verbaasd over de macht van sociale media. Ongehoord. Bijna allemaal mensen die niet naar ons programma kijken, maar wel schreeuwen wat er allemaal fout aan is; mevrouw Kaag (Sigrid Kaag, minister van Financiën, red.) de dame die neerkijkt op het klootjesvolk, incluis. Toen zij begon te bazelen dat het goed was dat Vandaag Inside van de buis was, dacht ik: het land heeft me nog even nodig. Ze zitten elkaar op te naaien." Derksen is ook niet mild voor de handelswijze van Talpa. Het bedrijf heeft zich volgens hem 'gek laten maken'.

"Aan wie had ik mijn excuses moeten aanbieden?", vraagt de analist zich hardop af. "Aan de schreeuwers die namens de gekwetsten zeiden te spreken? Die gekwetsten zelf, de echte slachtoffers van seksueel geweld, heb ik niet gehoord. Veel vrouwelijke BN’ers horen graag dingen op tv waardoor ze zich gekwetst mogen voelen. Kunnen ze goede sier maken: kijk mij eens deugen!” Derksen komt tot slot terug op het verhaal uit de jaren zeventig over de laveloze vrouw, toen hij als speler actief was voor SC Veendam. Hij kwam er gaandeweg achter dat hij niet alle details meer paraat had.

"Zit je daar met René van der Gijp en de Braboneger (Steven Brunswijk, red.) en dan wil je er toch een smeuïg eind aan breien", legt Derksen uit. "Later dacht ik: zo is het helemaal niet gegaan. Ik zei ’die mevrouw was bewusteloos’, maar bedoelde: laveloos. Ik zei dat we bij haar thuis waren, maar het was het zusterhuis van een bejaardencentrum. En wij – die keeper en ik – waren de grote losers. De ene dame ging weg en de andere viel in haar blote kont op de bank in slaap", zo brengt de 73-jarige televisiepersoonlijkheid in herinnering. "Dan heb je als geile 24-jarige jongen toch even de pest in, dus heb ik die kaars tussen haar benen gezet. Als je voor een miljoen kijkers een verhaal begint, moet er wel een plot aan zitten, maar ik wist het niet meer."