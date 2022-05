Eva Jinek spreekt met Johan Derksen en geeft rel bijzondere wending

Vrijdag, 20 mei 2022 om 20:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Eva Jinek heeft Wilfred Genee en Johan Derksen vrijdag persoonlijk verteld dat het verhaal over 'het dansen op het graf van Vandaag Inside' niet waar is, zo meldt verslaggever Jordi Versteegden van De Telegraaf op basis van contact met Jinek. De rel kreeg vervolgens een bijzondere wending, want een van de twee getuigen waarop Derksen zich baseerde trok daarop zijn verklaring in.

Donderdagavond haalde Derksen vernietigend uit naar Jinek, die volgens die twee getuigen na haar laatste talkshowuitzending van dit seizoen het gedwongen stoppen van Vandaag Inside uitbundig zou hebben gevierd. "Eva Jinek heeft vandaag contact opgenomen met Wilfred Genee en Johan Derksen en verteld dat dit gewoon niet waar is", aldus Versteegden in een video-item van zijn krant. "De getuige die dit verhaal heeft verspreid en die aanwezig zou zijn geweest op de afterparty heeft vervolgens zijn excuses aangeboden", stelt de verslaggever opmerkelijk genoeg.

"Eva heeft mij verteld dat ze een goed gesprek hebben gehad", vervolgt Versteegden. "Daarmee loopt dit met een soort van sisser af." Het gedrag van de getuige leidt tot grote verbazing bij presentator Wilson Boldewijn. "Ik vind het ook een raar verhaal", reageert Versteegden. "Er waren ook twee ooggetuigen volgens Derksen. Maar ze zijn er toch uit gekomen. Wilfred en Johan laten zich meestal niet zomaar kennen. Ik kan me ook niet voorstellen dat Eva hen daarin overruled heeft."

Derksen en zijn twee vaste collega's halen de hele week al uit naar Jinek, die in haar eigen talkshow zou hebben opgeroepen tot een boycot van Vandaag Inside. "Ook daarvan zegt Eva: 'Nee, dat is nooit mijn bedoeling geweest. Ik heb vragen gesteld aan haar gasten of de sponsoren zich zouden moeten terugtrekken, maar heb daar nooit de intentie mee gehad om het programma van de buis te willen halen.' Dat misverstand wilde ze toch even uit de wereld helpen." Donderdagavond zei Derksen overigens al dat wat hem betreft 'de vragen stellen hetzelfde is als oproepen tot een boycot'. "Dat vind ik hetzelfde, ongeveer", aldus Derksen een dag eerder. "Dat is heel erg vals als je dat doet."