‘Fysiek slagveld’ bij PSV in aanloop naar wedstrijd tegen PEC Zwolle

Zondag, 15 mei 2022 om 13:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:49

De opstelling van PSV voor de afsluitende competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. Eran Zahavi ontbreekt na een botsing tijdens de training, meldt het Eindhovens Dagblad. De spits heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV zodoende al gespeeld, want in de zomer neemt hij afscheid. Door de absentie van Zahavi heeft Bruma voorin een basisplaats. Het duel tussen de nummer twee van de Eredivisie en de degradant begint om 14.30 uur in Zwolle.

Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen NEC (3-2) komt behalve Bruma ook Joey Veerman nieuw binnen de lijnen. Verder staan dezelfde negen spelers op het veld. Veerman vervangt Ritsu Doan, die tegen NEC uitviel nadat hij een tik had gekregen. Bij PEC is één wijziging te zien ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0), waarin het degradatievonnis viel. Thomas Beelen speelt in plaats van Chardi Landu en maakt zijn basisdebuut.

Bij PSV is een 'fysiek slagveld' gaande, schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Behalve Doan en Zahavi zijn ook Ryan Thomas, Phillipp Mwene, Olivier Boscagli, Carlos Vinícius, Yorbe Vertessen, Fredrik Oppegard, Armando Obispo, Marco van Ginkel en Fodé Fofana er niet bij. Het is de laatste wedstrijd onder het bewind van Roger Schmidt, die overstapt naar Benfica.

Opstelling PEC Zwolle: Lamprou; Anderson, De Wit, Nakayama, Van Polen, Paal; Clement, Beelen, Van den Belt; Redan, Kastaneer

Opstelling PSV: Mvogo; Mauro, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Veerman; Bruma, Götze, Gakpo; Madueke