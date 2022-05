Thomas Ouwejan keert niet terug in Alkmaar: AZ meldt uitgaande transfer

Donderdag, 12 mei 2022 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:51

Thomas Ouwejan maakt komend seizoen de definitieve overstap naar Schalke 04, zo meldt zowel de Duitse club als AZ via de officiële kanalen. De 25-jarige linkervleugelverdediger was door de Alkmaarders al verhuurd aan den Köningsblauen, die afgelopen zaterdag promotie afdwongen. In het huurcontract was afgesproken dat Ouwejan definitief eigendom zou worden van Schalke indien de club zou terugkeren in de Bundesliga.

Ouwejan wist dit seizoen zijn draai in Gelsenkirchen helemaal te vinden en had als onbetwiste basisspeler een belangrijk aandeel in het binnenslepen van de promotie met Schalke. "Thomas heeft dit seizoen op indrukwekkende wijze laten zien waarom we hem afgelopen zomer echt wilden hebben", zegt sportief directeur Rouven Schröder dan ook. "Hij is een van de beste vleugelspelers in de Tweede Bundesliga en zijn standaardsituaties zijn een grote bedreiging. We zijn erg blij dat Thomas bij ons blijft." Ouwejan produceerde in 27 competitieduels liefst 8 assists en 3 doelpunten.

"Ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om met Schalke naar de Bundesliga te promoveren", reageert Ouwejan, die voor een onbekend bedrag wordt overgenomen van AZ. "Het is fantastisch dat we ons doel hebben bereikt. Ik voel me erg op mijn plek in de club en in de stad. Daarom kijk ik ernaar uit om na een korte adempauze samen met het team aan het volgende seizoen te beginnen."

‘Ze vragen hier vaak waarom ik niet bij het Nederlands elftal zit’

Een kleine maand geleden sprak Ouwejan uitgebreid met Voetbalzone over zijn avontuur in Duitsland. Met zijn goede prestatie in de Tweede Bundesliga hoopt de geboren Alkmaarder zelfs stiekem een beetje op het Nederlands elftal. "Ze vragen hier vaak waarom ik niet bij Oranje zit. 'Kom je in aanmerking of niet?', vragen ze dan", zei Ouwejan midden april. "Nou, Eigenlijk niet. Althans, ik heb niks gehoord, dus ik denk het niet. Ik krijg vooral veel vragen nu Oranje met vijf verdedigers speelt. Ze zijn van mening dat ik perfect in het systeem pas."