‘Ze vragen hier vaak waarom ik niet bij het Nederlands elftal zit’

Donderdag, 14 april 2022 om 16:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:53

Met nog vijf wedstrijden te gaan stevent Schalke 04 rechtstreeks af op promotie naar de Bundesliga. Met resterende wedstrijden tegen directe concurrenten Werder Bremen (nummer 2), St. Pauli (nummer 3) en SV Darmstadt 98 (nummer 4) heeft de koploper alles in eigen hand. Voor Thomas Ouwejan heeft de strijd om de titel een bijzonder tintje. De Nederlander wordt gehuurd van AZ en moet bij promotie naar het hoogste niveau verplicht worden overgenomen door Die Königsblauen. Voetbalzone zocht de 25-jarige linkervleugelverdediger op in Gelsenkirchen en sprak hem onder meer over de waanzinnige supportersschare, het afscheid bij AZ en het Nederlands elftal.

Door Mart Oude Nijeweeme

Wie in Gelsenkirchen de Rudi-Assauer-Platz oprijdt, merkt al snel dat het verschil tussen de Eredivisie en de 2. Bundesliga niet groot is. Met een wagenpark waar je u tegen zegt is het haast ondenkbaar dat een club van het kaliber Schalke op het tweede niveau acteert. Ook Ouwejan heeft over de randvoorwaarden niet te klagen. Met een puntgave wagen rijdt de verdediger deze middag voor bij de Veltins Arena. "We hebben het goed voor elkaar, daar hoor je mij niet over klagen. Ik ben met tweeënhalf uur rijden in Heiloo, het dorp waar ik ben opgegroeid. Als het even kan rij ik op en neer."

Ouwejan is niet meer weg te denken uit de defensie van Schalke. Sinds zijn komst van AZ afgelopen zomer - vorig jaar werd hij verhuurd aan Udinese - is hij verzekerd van zijn plek in het elftal. Schalke opereerde onder de in maart ontslagen Dimitrios Grammozis steevast met drie centrale verdedigers en twee opkomende backs. "Dat is de formatie die mij het beste ligt", vertelt Ouwejan. "De nieuwe trainer (Michael Büskens, red.) speelt liever met vier verdedigers. Maar ook dat kan ik. Ik heb bij AZ meer dan honderd wedstrijden als linksback gespeeld. Dus nee, ik vrees niet voor mij plek."

En waarom zou Ouwejan ook. Met zijn rushes aan de linkerkant is hij bij menig aanval van de Traditionsverein betrokken. Dit seizoen was hij tot dusver goed voor drie doelpunten en acht assists. En dan te bedenken dat de Veltins Arena tweewekelijks gevuld is met zestigduizend toeschouwers. Ouwejan praat erover alsof het hem niks doet. "Ik geniet er echt wel van hoor. De thuiswedstrijden hier, dat is eigenlijk bizar. Dat geeft echt wel een kick. Als je het veld oploopt voor de warming-up hoor je een geluid, dat heb ik zelden meegemaakt. In Nederland heb je De Kuip en de Johan Cruijff ArenA die vergelijkbaar zijn, maar ik vind dat het hier nog extremer is."

Door de vroege degradatie werd er bij Schalke al snel doorgeschakeld met het oog op het huidige seizoen. Ook Ouwejan werd al in een vroeg stadium gepolst. De verdediger speelde op dat moment nog in de Serie A, waar hij ook had kunnen blijven. Maar de filmpjes die hij toegestuurd kreeg en de goede gesprekken met de clubleiding van Schalke zetten hem serieus aan het denken. "Ik besef niet altijd dat ik bij zo'n grote club speel", vervolgt Ouwejan. "Af en toe komt het binnen. In de voorbereiding waren we op trainingskamp in Oostenrijk. Dan zit je in een klein dorpje en staan er een paar duizend fans langs de kant. Dan besef je wel dat het andere koek is dan in Nederland of Udinese."

Bekijk de exclusieve reportage met Thomas Ouwejan.

Een terugkeer in Alkmaar ziet Ouwejan deze zomer sowieso niet zitten. Door de bezuinigingen had Schalke niet de financiële middelen om de linkspoot definitief over te nemen van AZ, waarna een huurconstructie met verplichte optie tot koop werd afgesproken. Bij promotie naar de Bundesliga blijft Ouwejan behouden voor de gevallen Duitse topclub. "Als we promoveren blijf ik dus, als we niet promoveren zal ik veel met de club moeten praten en kijken wat het beste voor mij is. In mijn ideaalbeeld ga ik met deze club naar de Bundesliga, dat is wel hoe ik het zelf heb uitgestippeld. Het lijkt me fantastisch om met een club als Schalke naar de Bundesliga te gaan."

Dat Ouwejan niks voelt voor een terugkeer bij AZ, heeft onder andere te maken met zaken die zich in het verleden hebben afgespeeld. De verdediger belandde in zijn laatste jaar op de bank en werd ondanks aanbiedingen van verschillende clubs binnenboord gehouden. "Ik heb geen kwade gevoelens meer voor AZ. Alle emoties zijn wel geweest", aldus Ouwejan. "Ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Heb er dertien jaar gezeten, vanaf de Onder 12. Het is jammer dat ik daar niet op een leuke manier ben weggegaan. Daar hebben we allebei onze redenen voor gehad. Maar dat is gebeurd, we moeten door."

Ouwejan had onder meer de mogelijkheid om naar PSV te gaan. De Eindhovenaren toonden in de winter van 2020 interesse, maar zagen toe hoe de clubleiding van AZ de poot stijf hield. Spelers verkopen aan de concurrent, daar voelen ze in Alkmaar weinig voor. "Die interesse was er, dat had ik graag gewild. Dat zijn mooie stappen, was voor mij de perfecte stap geweest. PSV blijft een mooie club. Het is jammer dat dat toen niet is gelukt. Feit is dat AZ niet helemaal meehielp." Terwijl Ouwejan bij AZ veel concurrentie ondervond van Owen Wijndal, lagen er bij PSV aanzienlijk meer kansen op de linksbackpositie.

Een langer verblijf in Nederland had er onder mee toe kunnen leiden dat Ouwejan vaker in beeld was gekomen voor het Nederlands elftal. Ondanks zijn goede prestaties, is de linkspoot van mening dat er toch op een bepaalde manier naar de 2. Bundesliga wordt gekeken. "Als ik met Nederlanders in gesprek ben, merk ik dat ze de Eredivisie hoger willen houden. Wij hebben onlangs met een B-team gewonnen van de basis van FC Utrecht. We hebben in de voorbereiding gewonnen van Vitesse. In mijn ogen is de 2. Bundesliga een stuk sterker dan de Eredivisie als je Ajax, PSV en Feyenoord buiten beschouwing laat. Als je de clubs in de 2. Bundesliga vergelijkt met de clubs in de Eredivisie, ligt het niveau hier een stuk hoger."

Een toekomstige oproep voor Oranje sluit Ouwejan dan ook niet uit. "Ze vragen hier vaak waarom ik niet bij Oranje zit. 'Kom je in aanmerking of niet?', vragen ze dan. Nou, Eigenlijk niet. Althans, ik heb niks gehoord, dus ik denk het niet. Ik krijg vooral veel vragen nu Oranje met vijf verdedigers speelt. Ze zijn van mening dat ik perfect in het systeem pas." Maar een belletje van Van Gaal bleef tot dusver uit. "Ik zie het nu ook niet snel gebeuren. Dan zouden we eerst moeten promoveren naar de Bundesliga, denk ik. Het systeem past goed bij mij, zeker. Maar ik kan er niet heel veel over zeggen. Laat het een extra stimulans zijn om te promoveren. Als we promoveren naar de Bundesliga en ik houd deze vorm vast, denk ik dat er zeker gekeken gaat worden."