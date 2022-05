‘Feyenoord maakt interesse bekend bij talent (17) uit Ajax-opleiding’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 21:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:31

Feyenoord onderzoekt de mogelijkheden om Nassef Chourak over te nemen uit de jeugdopleiding van Ajax, zo weet Ajax Showtime dinsdag te onthullen. De linksbenige middenvelder (17) van Ajax Onder 18 is naar verluidt al op de hoogte gebracht van de belangstelling vanuit Rotterdam. Chourak, die in juli zijn achttiende verjaardag viert, beschikt in Amsterdam niet over een contract, waardoor Feyenoord alleen een opleidingsvergoeding heeft neer te leggen voor de jongeling.

Chourak wordt al langere tijd gevolgd door scouts van Feyenoord. Twee jaar geleden, nog voordat de Brexit werd ingevoerd in Groot-Brittannië, stond de jonge middenvelder op het lijstje van Chelsea. De door Feyenoord begeerde Chourak, die sinds medio 2018 in de jeugdafdeling van Ajax speelt, kende een sterke start op Sportpark De Toekomst, maar in de afgelopen anderhalf jaar is hij wat teruggeworpen wegens hardnekkig blessureleed.

Het Ajax-talent beschikt de laatste weken steevast over een basisplaats in Ajax Onder 18, dat onder leiding staat van trainer Jean-Paul de Jong. De technische leiding van Ajax wil dat Chourak als dispensatiespeler ook volgend seizoen in dat elftal speelt, omdat men van mening is dat hij zich na de blessureperikelen via speeltijd verder moet ontwikkelen. Daarnaast is de concurrentie op het middenveld en op de rechtsbuitenpositie nogal fors bij Jong Ajax, waardoor Ajax tot deze conclusie is gekomen.

Chourak heeft als jeugdspeler een verleden bij Sparta Rotterdam en ADO Den Haag, voordat hij bijna vier jaar geleden de stap maakte richting de jeugdopleiding van Ajax. In het Onder 18-elftal staat de teller op elf optredens. Chourak deed daarnaast een keer mee in de UEFA Youth League. De getalenteerde middenvelder heeft vijf jeugdinterlands namens Oranje Onder 15 achter zijn naam staan.