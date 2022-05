United-staf Ten Hag neemt verder vorm aan; Van der Gaag dicht bij akkoord

Dinsdag, 10 mei 2022 om 11:19 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:23

Mitchell van der Gaag is weer een stap dichterbij een dienstverband bij Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano. De transfermarktexpert laat weten dat de huidige assistent van Erik ten Hag bij Ajax ook bij de Engelsen als een belangrijke toevoeging aan de staf wordt gezien. De club is bezig aan de laatste details om de komst van de vijftigjarige trainer te kunnen bevestigen.

Van der Gaag wordt al langer in verband gebracht om Ten Hag te volgen naar Manchester. Zo maakte de Daily Mirror midden april de intenties van United al kenbaar. Naast Van der Gaag zouden the Red Devils echter nog een lid aan de staf van Ten Hag willen toevoegen. United wil graag iemand aanstellen die ervaring heeft bij de club. Met die criteria in gedachte was eerder Robin van Persie in beeld, maar de oud-aanvaller zou door zijn gezinsleven twijfelen over een terugkeer naar Engeland.

Manchester United are working on the details of the contract to bring Mitchell van der Gaag at the club from Ajax, as part of Erik ten Hag coaching staff. ?????? #MUFC Van der Gaag has been considered an important addition for months - agreement getting closer. Talks ongoing. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022

Steve McClaren werd eveneens genoemd als kandidaat om de zogenaamde No 2 te worden op Old Trafford. Volgens De Telegraaf sprak Ten Hag weliswaar met McClaren, maar de voormalig trainer van onder meer de Engelse nationale ploeg, FC Twente en Newcastle United heeft zelf geen contact gehad met de clubleiding van Manchester United. Nu lijkt de keuze dus definitief op Van der Gaag te vallen.

Van der Gaag kwam in 2019 bij Ajax terecht, waar hij begon als eindverantwoordelijke van Jong Ajax. Daarvoor was de oefenmeester werkzaam bij Marítimo, Belenenses, Ermis Aradippou, FC Eindhoven, Excelsior en NAC Breda. Sinds dit seizoen is Van der Gaag assistent-trainer bij het eerste elftal van Ajax. De samenwerking met Ten Hag bevalt van beide kanten, waardoor Van der Gaag nu ook deel moet uitmaken van de staf van Ten Hag bij United.