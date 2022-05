Marciano Vink ziet ‘mismatch’ bij Ajax: ‘Echt een hele grote fout’

Ajax heeft zondagmiddag dure punten verspeeld in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Erik ten Hag bleef op bezoek bij AZ steken op een 2-2 gelijkspel en daar mocht het niet mee klagen, daar de Amsterdammers pas in de absolute slotfase een punt veiligstelden via Edson Álvarez. Ten Hag liet zijn elftal opmerkelijk genoeg starten in een 4-4-2-formatie met Brian Brobbey en Sébastien Haller als diepe spitsen. Dusan Tadic opereerde als nummer 10. Volgens Marciano Vink heeft de oefenmeester van Ajax een 'grote fout' gemaakt bij het bedenken van zijn strijdplan.

Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong tegen AZ via Brobbey, maar de bezoekers gaven het na rust helemaal weg en zagen Vangelis Pavlidis gelijk maken. De spits troefde Daley Blind op kinderlijk eenvoudige wijze af in de lucht. Pavlidis kon daardoor aantekenen voor zijn veertiende treffer van het seizoen, waardoor hij nu onder meer Tadic (13) voorbij is op de topscorerslijst. "Blind staat te snurken bij de 1-1, maar dat is echt een prachtige goal", analyseert Arnold Bruggink bij ESPN de gelijkmaker. "Dit is zoals aanvallers denken, die anticiperen op zulke situaties. Zoals een spits hoort te doen."

De 2-1 van Hakon Evjen een kwartier voor tijd leek AZ de volle buit te bezorgen, totdat Álvarez Ajax in de 86ste minuut alsnog een punt bezorgde met een kopbal uit een perfecte corner van Steven Berghuis. "Ajax rijdt opgelucht weg uit Alkmaar", concludeert Vink. "Ik denk dat het er de tweede helft niet meer in zat. Met het uitvallen van Brobbey (zeventigste minuut, red.) viel ook nog de gevaarlijkste speler weg. Ajax zat totaal niet in de wedstrijd. De ruimtes werden te groot, je zag ook de vertwijfeling bij de spelers onderling. Maar zo snel als het weg was kwam het ook weer terug. De 2-2 is gewoon een hele goede goal."

Vink is van mening dat Ten Hag een grote fout heeft gemaakt bij het bepalen van het strijdplan. De Tukker koos ervoor om met twee spitsen aan te treden en Tadic als nummer 10 te laten spelen. Dat had echter tot gevolg dat Haller vaak uit positie liep. "De mismatch Haller-Wijndal vond ik echt een grote fout", aldus Vink. "Je kan niet verwachten dat een speler die in de spits loopt achter Wijndal aan gaat lopen. Conditioneel niet en qua overzicht niet. Dat vond ik niet handig." Bruggink wijst Jordy Clasie aan als belangrijke factor bij AZ. De middenvelder maakte een solide indruk. "Dat doet hij zo goed in de rol die hij heeft", stelt Bruggink.

De analist mist echter een belangrijk aspect bij de Alkmaarders: de twaalfde man. "Ze staan met 2-1 voor in een wedstrijd waarin ze naar de vierde plek lijken te gaan. Dan zitten we in de 83ste minuut, staan ze voor tegen Ajax en het stadion is muisstil, terwijl je iets kan presteren", is Bruggink vol ongloof. "Ze hebben iedereen nodig en de mensen kijken maar en denken..." Vink haakt daar vervolgens op in. "Maar was dat niet de angst dat de 2-2 zou vallen? Het is toch een ander soort publiek. Zoals we zaterdag bij de degradatiekandidaten zagen, daar kolkte het. Willem II, daar kolkte het. Maar ik snap volledig wat je zegt dat ze het publiek nodig hebben."