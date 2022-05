Wonderbaarlijke uitslag in wedstrijd tussen Basaksehir en Galatasaray

Zaterdag, 7 mei 2022 om 20:01 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Istanbul Basaksehir en Galatasaray heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Ondanks een groot aantal kansen, met name in de tweede helft, bleef het bij 0-0. Basaksehir staat momenteel op de vierde plek in de Süper Lig, die recht geeft op deelname aan de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg speelt nog uit tegen Giresunspor en thuis tegen Trabzonspor. Galatasaray blijft op de dertiende plek staan en snakt naar het einde van het seizoen.

Galatasaray kan in de slotfase van de competitie nog enkele plekken stijgen of dalen, maar van grote belangen is geen sprake. Basaksehir kan wel ieder punt goed gebruiken in de strijd om Europees voetbal en dat was te zien aan het spelbeeld. Met name in de tweede helft had de thuisploeg een flink overwicht. De kansen stapelden zich op: Berkay Özcan kopte net naast, een schot van Trézéguet ging voorlangs, een volley van Tolga Cigerci werd over de lat getikt door Fernando Muslera, in de korte hoek stuitte Fredrik Gulbrandsen op Muslera en vervolgens had de doelman een afstandsschot van Lucas Lima in twee instanties klem. Vlak voor tijd voorkwam Muslera ook een treffer van Gulbrandsen uit een kopbal van dichtbij.

Galatasaray meldde zich via een afstandsschot van Bafétimbi Gomis, dat werd gepakt door Volkan Babacan, en trof diep in de blessuretijd de paal na een schot van Baris Yilmaz van dichtbij. Ryan Babel en Patrick van Aanholt hadden een basisplaats bij Galatasaray, dat opnieuw niet wist te winnen in een uitwedstrijd. Van de achttien uitwedstrijden van dit seizoen won Galatasaray er slechts vier; zes eindigden in een gelijkspel en acht in een nederlaag. Over het geheel mocht de ploeg van trainer Domenèc Torrent zich echter gelukkig prijzen met de 0-0 tegen Basaksehir. In de komende weken speelt Galatasaray nog thuis tegen Adana Demirspor en uit tegen Antalyaspor; in theorie kan de ploeg nog in het linkerrijtje komen.