Vierde gemiste penalty van Insigne breekt Napoli niet op in Turijn

Zaterdag, 7 mei 2022 om 17:02 • Shane Jebbink • Laatste update: 17:04

Napoli heeft de lastige uitwedstrijd tegen Torino in winst omgezet. i Partenopei hadden het niet makkelijk in Turijn en misten zelfs een penalty, maar namen door een doelpunt van Fabián Ruiz wel drie punten mee naar het zuiden van Italië. Zo brak de vierde gemiste strafschop dit seizoen van Lorenzo Insigne Napoli niet op. Met de overwinning verstevigt Napoli de derde plek en maakt het nog een minuscule kans om de titel te pakken. Aan die hoop kan AC Milan zondag een einde maken door een overwinning te boeken op Hellas Verona.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de gastheren. Een voorzet van Mergim Vojvoda werd achterwaarts knap op doel gekopt door Andrea Belotti, maar David Ospina bleek attent op de poging. Na dit waarschuwingsschot werden de bezoekers uit Napels sterker. Een inzet van André-Frank Zambo Anguissa ging een meter naast, terwijl Victor Osimhen tot tweemaal toe stuitte op Etrit Berisha.

Na een uur spelen kreeg Napoli een opgelegde kans om op voorsprong te komen. Een lange bal naar voren werd geweldig aangenomen door Osimhen, die vervolgens met een hakbal Dries Mertens bereikte. De Belg werd aangetikt door Armando Izzo, waarna leidsman Alessandro Prontera resoluut naar de stip wees. Insigne boog zich over het buitenkansje, maar zijn schot werd door Berisha uit de linkerhoek getikt. Voor de naar Toronto FC vertrekkende Insigne was het al zijn vierde gemiste penalty van het seizoen, waarvan de vorige misser ook tegen Torino was.

Een moment later werd Insigne door Mertens richting het doel van de thuisploeg gestuurd, maar werd zijn schot op het laatste moment geblokt door Izzo. Aan de andere kant was Belotti dichtbij op aangeven van Karol Linetty, maar hij schoot de bal voorlangs het doel van Ospina. Twintig minuten voor tijd kwam Napoli alsnog op voorsprong. Invaller Tommaso Pobega gaf de bal heel knullig weg aan Ruiz, die met de bal in het strafschopgebied dribbelde en de bal onder Berisha schoot. Omdat Torino in het restant van de wedstrijd niet meer gevaarlijk kon worden, bezorgde de Spanjaard Napoli met de treffer de overwinning.