‘Ik val niet bij iedereen in de smaak bij Ajax, maar cijfers spreken voor zich'

Zaterdag, 7 mei 2022 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

Edson Álvarez kan zondag zijn tweede landstitel in de wacht slepen met Ajax. Bij een overwinning op AZ en een verliespartij van PSV op bezoek bij Feyenoord zijn de Amsterdammers verzekerd van het landskampioenschap. De Mexicaanse middenvelder kwam de voorbije duels, mede dankzij een lichte blessure, amper in actie. Álvarez is van mening dat hij lang nodig heeft gehad om de twijfels bij de Amsterdamse fans weg te nemen.

In gesprek met AjaxTV blikt Álvarez terug op de afgelopen drie seizoenen. Vorige week speelde de middenvelder zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Ajax, toen hij tien minuten voor tijd binnen de lijnen kwam in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. "Het is heel moeilijk om één moment te kiezen. Er zijn heel veel mooie momenten geweest in dit stadion. Ik kies dan toch voor de wedstrijd dat ik debuteerde in de Champions League waarin ik scoorde (tegen APOEL Nicosia, red.). Dat was een heel speciaal moment. Dat moment zal mij altijd bijblijven, maar daarna zijn veel meer mooie momenten geweest", aldus Álvarez.

De Mexicaan blikt onder meer terug op de pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Benfica, toen hij naar eigen zeggen zelf een puike partij speelde. "De smaak van verlies is smerig", vertelt hij. "Als je dat soort wedstrijden verliest is het heel moeilijk. Ik denk wel dat dat een van mijn beste wedstrijden was. Ook de wedstrijd tegen Borussia Dortmund was geweldig. De hele wedstrijd speelden we goed, iedereen. Er zijn meer wedstrijden, maar in die wedstrijden heb ik echt laten zien wie ik ben. Ik moet nog veel verbeteren. Maar ik moet ook goed zijn in wat ik goed kan. Daar moet ik ook aan blijven werken."

Álvarez is nooit onomstreden geweest bij Ajax. De Mexicaans international heeft naar eigen zeggen lang nodig gehad om de harten van de Amsterdamse fans te veroveren. "Mijn belangrijkste taak is ballen afpakken, de bal in de ploeg houden en naar mijn teamgenoten spelen. Dat is mijn werk. Ik weet dat ik niet altijd bij iedereen in de smaak val, omdat zij gewend zijn aan andere middenvelders, maar mijn cijfers spreken voor zich. Daar ben ik blij mee. Ik wil altijd meer en beter worden en ik zal hard blijven werken om deze statistieken te behouden." Álvarez heeft dit seizoen een passnauwkeurigheid van 90 procent. In de Champions League lag dit met 94 procent zelfs nog iets hoger.

"We hebben onderling een hele goede communicatie. Soms heb je geen woorden nodig. Met observeren alleen al weet je waar je moet gaan lopen. Tijdens de wedstrijd leun je soms op je intuïtie. Ik kan het verder niet uitleggen, want het is iets dat je van binnen voelt", doelt Álvarez op zijn aandeel in het aanvalsspel. De defensieve middenvelder won met Ajax tot dusver één keer de titel en een TOTO KNVB Beker. Zondag kan daar dus een nieuw landskampioenschap bij komen. "Uiteindelijk blijven alleen de herinneringen over. Op een dag zal ik alle herinneringen vertellen aan mijn kinderen. 'Jullie vader heeft honderd wedstrijden gespeeld voor Ajax'", besluit een trotse Álvarez.