Ajax hoort straf van de KNVB na mislukte sfeeractie tegen Feyenoord

Woensdag, 4 mei 2022 om 12:11 • Laatste update: 12:10

Ajax is bestraft voor het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Feyenoord. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de Amsterdamse club een boete opgelegd van 17.500 euro. Vlak voor de aftrap van De Klassieker ging het mis in de Johan Cruijff ArenA, toen een spandoek vlam vatte met een flinke vuurzee en rookontwikkeling tot gevolg. Ook sc Heerenveen en SC Cambuur zijn door de voetbalbond op de vingers getikt.

Supporters van Ajax staken voor aanvang van de met 3-2 gewonnen Klassieker veel vuurwerk af. Daarnaast toonden de supporters een groot spandoek ter nagedachtenis aan Carlo Picornie, de supporter die 25 jaar geleden omkwam bij een massale vechtpartij die plaatsvond in Beverwijk tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Het spandoek vatte door het vele vuurwerk vlam, waarna het vuur zich al snel verspreidde. De vlammen konden geblust worden doordat stewards brandblussers naar de supporters in het vak gooiden, maar de rookontwikkeling zorgde er wel voor dat de aftrap moest worden uitgesteld. Volgens de KNVB ging het om ‘een niet geringe hoeveelheid vuurwerk’.

Het is niet de eerste keer dat de Amsterdamse club dit seizoen een boete opgelegd heeft gekregen voor het afsteken van vuurwerk. Voorafgaand aan de topper tegen PSV, in oktober vorig jaar, gebeurde hetzelfde. Daarnaast toonden de fans een kwetsend spandoek met daarop de tekst ‘Brainfart Aidshoven’, als verwijzing naar hoofdsponsor Brainport Eindhoven. Het kwam de club op een geldboete van 15.000 euro te staan. Van het bedrag is 7.500 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De boete van de actie tegen Feyenoord bedraagt 17.500 euro.

Naast Ajax heeft ook sc Heerenveen een boete opgelegd gekregen door de Nederlandse voetbalbond. Supporters van de Friese club staken op 12 maart in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk vuurwerk af en gooiden hiermee, wat de club een boete van 11.250 euro heeft opgeleverd. SC Cambuur kreeg een voorwaardelijke boete van 7.500 van de KNVB. De club uit Leeuwarden zag tijdens de uitwedstrijd bij Go Ahead Eagles supporters vanuit het uitvak met vuurwerk gooien. Voor de voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van twee jaar.