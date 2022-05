Leipzig heeft plaatsing CL niet meer in eigen hand; Leverkusen zet grote stap

RB Leipzig heeft plaatsing voor de Champions League niet meer in eigen hand. De ploeg van trainer Domenico Tedesco verloor maandagavond met 3-1 van Borussia Mönchengladbach en staat daardoor op de vijfde plek, terwijl alleen de top vier de Champions League in gaat. Bayer Leverkusen zette via een 2-0 zege op Eintracht Frankfurt wel een goede stap richting het miljardenbal. Met nog twee duels te gaan heeft de nummer drie van de Bundesliga een voorsprong van vier punten op nummer vijf Leipzig.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-1

Bayer Leverkusen, met Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven op de bank, begon goed aan de wedstrijd. Nadat een eerste mogelijkheid nog niks opleverde voor de thuisploeg, was het in de achttiende minuut wel raak voor Leverkusen. Moussa Diaby legde de bal met veel gevoel achter de defensie van Eintracht, waarna Paulinho door de benen van doelman Kevin Trapp het net wist te vinden: 1-0. Leverkusen bleef aanzetten en was na een halfuur spelen dichtbij de tweede treffer. Charles Aránguiz wist Edmond Tapsoba te vinden met zijn vrije trap, maar de verdediger kreeg de bal niet op doel.

Het was Robert Andrich die vervolgens een goede kans om zeep hielp. De middenvelder kreeg de bal van Sardar Azmoun, maar besloot om voor eigen succes te gaan en zag de bal langs de verkeerde kant van de paal gaan. Op slag van rust was daar dan de uitploeg. Jens Petter Hauge dribbelde langs een aantal verdedigers, maar kreeg de bal vervolgens niet goed genoeg onder controle om gevaarlijk te kunnen worden. Kort na de rust maakte Patrik Schick er 2-0 van. De spits zag voor de tweede keer in de wedstrijd een goal afgekeurd worden wegens buitenspel, maar ditmaal werd de beslissing teruggedraaid. Zodoende telde zijn treffer op aangeven van Moussa Diaby.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 2-0

Breel Embolo opende de score in de achttiende minuut van het vermakelijke duel. De Zwitser, de laatste weken uitstekend in vorm, kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten, waarna hij de bal snoeihard achter doelman Péter Gulácsi wist te jagen: 1-0. Na gele kaarten over en weer kende de wedstrijd een boeiend einde van de eerste helft. Christopher Nkunku, bezig aan een geweldig seizoen, kreeg de bal van zijn aanvalspartner André Silva, alvorens doelman Yann Sommer met een bekeken bal in de verre hoek te passeren en zo zijn achttiende competitietreffer aan te tekenen: 1-1.

Beide ploegen leken met een gelijke stand de kleedkamer op te zoeken, maar plots was daar weer de thuisploeg. Mönchengladbach veroverde de bal en Embolo zag zijn ploeggenoot Jonas Hofman de diepte in gaan. Embolo zette Hofman met een knappe pass een-op-een met Gulácsi, waarna de middenvelder koelbloedig wist af te ronden: 2-1. In de tweede helft moest Mönchengladbach door met tien man, want Nico Elvedi kreeg rood voor een overtreding op de doorgebroken Nkunku. Met tien man hield de thuisploeg echter stand en volgde zelfs de 3-1. Hofmann besliste de wedstrijd in het voordeel van Mönchengladbach.