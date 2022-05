Transferdroom Ramselaar valt door zware knieblessure in duigen

Maandag, 2 mei 2022 om 13:31 • Jordi Tomasowa

Bart Ramselaar heeft een zware knieblessure opgelopen, zo laat FC Utrecht weten via de officiële clubkanalen. De middenvelder viel vorige week uit op de training en ontbrak zaterdag al tegen NEC (1-0 winst). Nu blijkt uit nader onderzoek dat het gaat om een ernstige knieblessure, waardoor Ramselaar zijn laatste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. Doordat Ramselaar maanden uit de roulatie is, moet hij voorlopig een streep zetten door zijn gewenste transfer naar het buitenland.

Ramselaar gaf vorige week in gesprek met Voetbal International nog aan na dit seizoen een transfer naar het buitenland te willen maken. “Of dat nu Spanje is, Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland of België", zei de middenvelder. "Dat is waar ik op hoop. Een subtopper in een mooie competitie of de top zes van België. Gewoon iets nieuws. Ik wil ook wel een keer een andere competitie ontdekken, in andere stadions spelen."

Nu lijkt die droom voorlopig in duigen te vallen. Ramselaar likt zijn wonden na het nieuws. “Het is ontzettend zuur dat mijn meest productieve seizoen ooit op deze manier voortijdig tot een einde komt", geeft de 25-jarige Ramselaar aan op de site van FC Utrecht. "Ik wilde niets liever dan in de komende weken, waarin de beslissingen vallen, belangrijk zijn voor de ploeg. Nu rest mij niets anders dan me volledig toe te leggen op mijn revalidatie, zodat ik zo snel mogelijk weer mijn bijdrage kan leveren aan het team."

FC Utrecht is door de overwinning op NEC van vrijdagavond vrijwel zeker van deelname aan de play-offs. Ramselaar is met negen doelpunten clubtopscorer bij de Domstedelingen en heeft daarmee een behoorlijk aandeel gehad op de prestaties van Utrecht. Nu moet de ploeg van interim-trainer Rick Kruys zonder Ramselaar verder in de strijd om Europees voetbal.